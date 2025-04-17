渣打馬拉松︱香港渣馬明年1.18舉行　新加坡半全馬首次分開兩日

一年一度的渣打香港馬拉松（又稱：港馬／渣馬）每年都大受歡迎，2025年多達7.4萬人報名參加，可是10公里、半馬和全馬賽事擠在同日舉行，精英組跑手要半夜摸黑出門，甚至跑完都未天光。

與香港渣馬同屬國際田聯金標（Gold Label）級別的新加坡渣馬，近日宣布今年12月舉行的新一屆賽事首次引入半馬與全馬賽事分拆兩日舉行的新模式。香港渣馬未來會否仿傚同一做法？田總今日傍晚發出新聞稿，公布下屆賽期為2026年1月18日，換言之不會仿傚新加坡「拆兩日」，主要賽事的賽道維持不變，稍後公布報名詳情。



熱愛跑步的發哥（周潤發）近年成為渣馬Icon。（資料圖片）

田總：香港渣馬2026.1.18舉行

新一屆新加坡馬拉松將於2025年12月6至7日上演，半馬拉松和全馬拉松賽事首度分開兩日舉行，大會指是為了同時提升參賽者和觀眾的整體賽事體驗，令賽事更順暢，「確保跑手擁有難忘的經歷」。

2024年新加坡馬拉松吸引5.5萬人參加，打破歷屆紀錄，大會指出2025年賽事把半、全馬分開兩日舉行，「可讓更多跑手參與盛事」。新加坡渣馬12月6日會先舉行半馬、5公里和兒童衝刺賽，繼而在12月7日舉行全馬、接力及10公里賽。香港渣馬參賽人數較新加坡,9馬更高，未來會否考慮相同做法，將賽事分開兩日舉行？

田總傍晚透過公關公司發出新聞稿，公布2026渣馬賽期為1月18日，繼續設有馬拉松、半馬拉松、10公里及輪椅賽等項目，主要賽事的路段維持不變，稍後公布報名詳情。

渣打香港馬拉松每年吸引大量市民參賽，2025年多達74000報名參加。（資料圖片）

由於2026年渣馬已定於1月18日舉行，分拆成兩日的模式，最快也要到2027年才有機會實行。路線方面，田總行政總監伍于豪早前曾在渣馬博覽會表示，有關方面考慮過更改路線，並曾跟相關部門溝通。

然而大幅改動路線涉及對交通和賽事氣氛等多方面考慮，需要時間為交通流量影響作出評估，伍于豪表示須交由顧問公司研究，然後再跟政府商討，「這個過程都不是短時間內可完成」。