兩餸飯店破600間年初再飆增　關注組解原因　非等同港人消費力降

【兩餸飯／兩餸飯放題／放題／窮人恩物】「窮人恩物」兩餸飯自疫情興起，版圖擴大現象從未停止，近年有酒樓及中菜館相繼轉型加入兩餸飯，甚至新加坡過江龍也攻港分一杯羹。香港兩餸飯關注組數據顯示，截至今年3月底，本港有逾600間兩餸飯店，相比2021年底首次記錄的約300間，不足4年已飆升一倍，今年農曆新年結束後再加速增長「逢三進一」。



經濟學者阮穎嫻分析，兩餸飯店受惠於租金下調開始掘起，家庭主婦毋須再負責全家人的伙食，可改由兩餸飯店負責，街坊一同攤分成本，因此可視為規模經濟的勝利。關注組版主黃旭熙（Andrew）指出，有關注組成員透過兩餸飯節省開支。



好多都話食兩餸飯慳到錢，所以我去旅行豪爽啲，約朋友禮拜五去食餐好啲，鬆手咗好多。 香港兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）

根據香港兩餸飯關注組製作的地圖，灣仔鵝頸橋至警察總部一帶有約30間兩餸飯店，其中軒尼詩道灣仔段佔10間。（夏家朗攝）

「老闆娘家常飯」近年推出多個「窮人恩物」優惠。（周令知攝）

灣仔兩餸飯店競爭激烈 僅軒尼詩道有10間

兩餸飯店逆市愈開愈多，以商住混合的灣仔為例，香港兩餸飯關注組製作的地圖發現，鵝頸橋至警察總部一帶有約30間兩餸飯店，其中軒尼詩道灣仔段佔10間，包括美國駐港澳總領事大讚「實惠得嚟又好味」的添飯餸，以及著名於「窮人恩物」的老闆娘家常飯等。

根據香港兩餸飯關注組製作的地圖，截至今年三月底，本港已有逾600間兩餸飯店。（夏家朗攝）

香港兩餸飯關注組版主黃旭熙認為民生區仍有增長空間。（夏家朗攝）

香港兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）分析指，截至今年三月底，本港已有逾600間兩餸飯店，相比2021年底首次記錄的約300間，不足四年已飆升一倍。雖然灣仔及中環等商業區已接近飽和，惟民生區仍有增長空間，例如沙田大圍及南區等。

數據揭今年兩餸飯飯店數量加速增長「逢三進一」

兩餸飯店的數量近年有增無減，黃旭熙指出飯店數量在去年共增80至100間，今年農曆新年結束後再加速增長，每日或隔日便有新店開張，結業的店舖卻不多。「舊年就逢二進一，今年就逢三進一，即係開三間先有一間唔做。」

截至今年三月底，本港已有逾600間兩餸飯店，相比2021年底首次記錄的約300間，即不足四年已飆升一倍。（夏家朗攝）

黃旭熙（Andrew）指，今年飯店數量加速增長，「即係開三間先有一間唔做。」

版主不認同兩餸飯興起代表消費力下降︰有人慳到錢去旅行豪爽啲

坊間認為兩餸飯店的興起，代表港人的消費力下降，黃旭熙表示不認同，指出商業區的兩餸飯店數量更高於民生區，估計部份打工仔選擇不留港消費，例如有關注組成員便透過兩餸飯節省開支，從而實踐個人目標。

唔係因為我食唔起，我先去食兩餸飯。我喺睇到群組好多都話食兩餸飯慳到錢，所以我去旅行豪爽啲，約朋友禮拜五去食餐好啲，鬆手咗好多。 香港兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）

旺角粵菜館「金玉滿堂」轉型，午市時段推出兩餸飯放題，首周便吸引大批市民光顧。（黃浩謙攝）

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旺角中菜館「金玉滿堂」轉型兩餸飯放題後，大受食客歡迎。黃旭熙觀察到，兩餸飯放題並非由兩餸飯店首創，反而盛行於其他中式食肆。「係咪話用兩餸飯嘗試去救亡，或者係因為生意唔好，見兩餸飯流行，就用呢樣嘢響返個名堂出嚟，我就不得而知。」

連鎖快餐店及茶餐廳最受兩餸飯衝擊

黃旭熙認為，兩餸飯的特點在於變化多樣，不像快餐店僅限於固定的套餐，價格也豐儉由人，加上港人的消費習慣轉變，估計定位與兩餸飯相近的食肆，例如連鎖快餐店、茶餐廳及魚蛋粉店等，反而最受到兩餸飯店的衝擊。

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香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻。（黃浩謙攝）

學者阮穎嫻分析︰兩餸飯為規模經濟勝利 與街坊一同攤分成本

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻表示，兩餸飯店可視為規模經濟的勝利，例如家庭主婦毋須再負責全家人的夥食，可改由兩餸飯店負責，與鄰近街坊一同攤分成本，既可卸下煮食的重擔外，又能享受款式多樣的菜式，「你自己煮都未必煮到呢個價錢。」

阮穎嫻分析指，過去平民如茶餐廳的碟頭飯，動輒也要50元至60元，港人只能在家煮食節省開支，直至新冠疫情期間，兩餸飯店受惠於租金下調開始掘起，店舖數量激增，餐飲業發現其市場需求龐大後，終可遍地開花。

兩餸飯店可視為規模經濟的勝利，例如家庭主婦毋須再負責全家人的夥食，可改由兩餸飯店負責，與鄰近街坊一同攤分成平。（夏家朗攝）

阮穎嫻過去是兩餸飯的常客︰「我可以慳到32蚊兩餸，但你揀返好多汁嗰啲餸啦，我可以分三餐食。」（黃浩謙攝）

學者贈兩餸飯慳錢大法︰32元兩餸擺雪櫃分開三餐食

其實阮穎嫻過去是兩餸飯的常客，對節省開支也有一番心得︰「我可以慳到32蚊兩餸，但你揀返好多汁嗰啲餸啦，我可以分三餐食。即係個餸雪返，跟住又拎返出嚟解凍，可以係食三餐，即係一餐係11蚊，加埋啲飯自己煮，自己煲啲飯，所以兩餸飯真係好平。」