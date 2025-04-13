兩餸飯地圖無邊擴大　消費降「吸」過江龍　米芝蓮大廚的$58放題

【兩餸飯／兩餸飯放題／放題／窮人恩物】餐飲業處冰河時期，被喻為窮人恩物的兩餸飯店疫情時崛起，疫後版圖擴展無止境，據「香港兩餸飯關注組」資料，目前已擴至約600間，比2021年底增逾一倍。消費降級令兩餸飯需求大增，更成為一些食肆救命稻草，最新有新加坡「過江龍」來開店，甚至兩餸飯也要升級變放題。



旺角一間由曾經在米芝蓮食肆工作的大廚主理的粵菜館，受到北上消費熱潮衝擊，生意額暴跌三分一，加上業主突然加租一成，被逼「降級」轉型，推出午市兩餸飯放題，八餸一湯、白飯任裝，只收58元。



店主直言兩餸飯放題不能賺錢，只求打個和，「總有一班人會留返喺香港消費，大家競爭囉，睇吓搶唔搶到呢班客返嚟，所以我睇個市道會愈嚟愈多舖會執笠。」



旺角粵菜館「金玉滿堂」轉型，午市時段推出兩餸飯放題，首周便吸引大批市民光顧。（黃浩謙攝）

八餸一湯，白飯任裝，可無限任食60分鐘，每人只58元，菜式包括栗米蒸肉餅、蒜香雞中翼等家常小菜。（黃浩謙攝）

兩餸飯放題58元無限任食60分鐘 八餸一湯、白飯任裝

旺角粵菜館「金玉滿堂」過去只經營晚市及宵夜時段，今年3月突然轉型「降級」，逢周一至周六在早上11時至下午3時推出兩餸飯放題，每人只58元，可無限任食60分鐘。有八餸一湯，白飯任裝，菜式包括粟米蒸肉餅、蒜香雞中翼等家常小菜，首周便吸引大批市民光顧。

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旺角粵菜館「金玉滿堂」轉型，午市時段推出兩餸飯放題。（黃浩謙攝）

顧客專程由天水圍坐巴士往旺角試食 讚性價比高

其中顧客丘太在網上得知餐廳的兩餸飯放題後，考慮到旺角難以泊車，專程趁周末由天水圍乘坐巴士往市區。她讚揚店主在餐飲業寒冬下「轉數快」懂得變通，呼籲市民支持本地食肆，「雖然要搭幾十蚊車出嚟，但我覺得性價比好高。」

顧客張小姐與兒子剛巧路過旺角，順道感受兩餸飯放題。她認為其他食肆的午餐動輒40至50元，讚揚價錢確實便宜。「呢度畀多少少錢試到唔同口味都OK嘅，所以有啲噱頭就得喇。」

「金玉滿堂」兩餸飯放題提供八餸一湯，白飯任裝，可無限任食60分鐘，每人只索價58元。（黃浩謙攝）

店主稱恢復開關後暴跌三分一︰好多人北上消費

店主兼主廚譚文傑可謂是「米芝蓮廚師」，他從廚約25年經驗豐富，一直輾轉在不同的中菜館擔任廚師，包括稻香及富臨集團等，也曾在米芝蓮酒家利苑工作。最後他在2021年決心自立門戶，開設「金玉滿堂」，主打菜式包括羊腩煲及海鮮雞煲等。

譚文傑轉型兩餸飯，實際上是無計可施之舉，縱使順利渡過新冠疫情，卻抵檔不住北上消費的衝擊，自從中港兩地恢復通關後，店舖的生意額便暴跌三分一，同時農曆新年後的三至四月為餐飲業的淡季，若他不願輕易結業，只能夠咬緊牙關想辦法吸引更多顧客。

當時覺得疫情完左喇，生意會好啲啦。點知佢一開返關嘅時候，好多人上內地消費，變咗仲差過之前。 「金玉滿堂」店主兼主廚譚文傑

「金玉滿堂」店主兼主廚譚文傑從廚約25年經驗豐富，曾在米芝蓮餐廳利苑工作。（黃浩謙攝）

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業主要求加租一成轉型兩餸飯 不能賺錢只求打個和

雪上加霜是，業主最近要求加租一成，譚文傑面對生存危機，考慮到搬遷需要一筆裝修費，變相增加成本，但業主堅持不願讓步，又不希望辜負一直以來共同進退的夥計，只好「硬食」繼續租約。最終他靈機一動，想到兩餸飯近年大受港人歡迎，立即推出兩餸飯放題。

譚文傑強調，推出兩餸飯放題目的只為宣傳店舖，不能夠賺錢，只能勉強打個和，期望可帶動晚間及宵夜生意。「當然希望一路做落去啦，捱吓捱吓又好快一年。」

料未來更多食肆結業 冀高級食材爭奪顧客支持

但譚文傑對未來前景不抱持樂觀，他認為內地的租金及人力成本低，本港食肆競爭力每況愈下，預計未來將有更多店舖結業，他只有提高服務及品質水平應戰，例如選用更高級的食材及調味料，以爭奪本地顧客的支持。

好老實講，總有一班人會留返喺香港消費，大家競爭囉，睇吓搶唔搶到呢班客返嚟，所以我睇個市道會愈嚟愈多舖會執笠。 「金玉滿堂」店主兼主廚譚文傑

每日工作約16小時至凌晨 每晚花4小時熬湯

在兩餸飯放題時段結束後，記者留意到本來低頭玩手機的譚文傑，突然在閉目養神。他則解釋，由於營業時間提早，關門時間維持凌晨2時，每日需要工作15至16個小時，前一晚更花費4小時熬湯，非常辛苦。「唉，𠵱家市道差咗，咁都冇辦法啦。」