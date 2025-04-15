關稅戰｜美商會：香港為獨立關稅區異於內地　貿易夥伴應區分考慮

針對美國近期連串關稅政策，香港美國商會周一（14日）發聲明稱，香港長期支持自由經濟和貿易，根據關稅與貿易總協定（GATT）為獨立關稅區，監管和貿易法律框架不同於中國內地，貿易夥伴在制定政策時應將香港單獨考慮。美商會認為，採取細微差別（nuanced approach）方式對待香港，以確認香港的獨特地位及在全球貿易中的關鍵作用，對促進地區合作和經濟增長至關重要。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

聲明指出， 美國近期的貿易政策決定和引起的國際反應，對全球經濟產生了巨大影響，香港現在被夾在中間、左右為難。擁有2000會員的香港美國商會表示，香港一直是香港該商會大多數會員的地區商業中心，其中包括許多《財富》世界500強企業。

美國去年對香港貿易順差219億美元

美商會續稱，2024年美國對香港的商品貿易順差達219億美元，突顯雙方互利共贏、相互依存的經濟關係。美國與香港的貨物貿易總額估計為338億美元，為美國農業、時尚、製造業等多個領域提供了近14萬個就業機會。此外，美國在香港的地區總部、地區辦事處及地方分支機構，數量將從2023年的1,273個增至2024年的1,390個，在香港僱用員工約77,000人。

香港不對進口產品徵收關稅

聲明強調，香港持續為美國及其他貿易夥伴維護自由港地位，不對進口產品徵收關稅，亦不實施關稅配額，除是關稅與貿易總協定（GATT）的獨立關稅區，也是世界貿易組織（WTO）單獨成員，對於香港現時陷於困境，美商會表示遺憾。美商會表示，由於許多會員受到當前動盪的影響，希望當前局勢能迅速解決。