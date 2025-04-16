8男女涉放炸彈　首被告稱在訊息吹墟認威　因勇武手足易吸引異性

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(16日)在高等法院的自辯已進入第7天。他提及兩次爆炸事件前後與第七被告何培欣所互通的訊息，他有提及會在醫院放煙霧彈，又提到會計劃再放等等。首被告解釋，他當時對第七被告有好感，故在訊息「吹水」並想認威，裝成他知道很多，希望第七被告會陪伴他多一點，但他無澄清事件其實與他無關。法官陳仲衡不明吹墟及想女方陪伴有何關係。首被告說因當時勇武手足較易吸引異性。



首被告稱對第七被告有好感

首被告何卓為（41歲）講及他在Telegram與帳戶「珀斯光輝」的對話。首被告稱，「珀斯光輝」是第七被告何培欣（26歲）的帳戶，他在2020年1月時對第七被告有好感。同年1月26日凌晨，首被告在訊息稱：「我聽晚有行動」，第七被告問：「煙霧彈？」首被告回覆：「可能炸埋」。

首被告何卓為稱他當時對第七被告何培欣有好感，故會在訊息中吹墟及認威。(網上圖片)

首被告何卓為稱他在訊息發放明愛醫院廁所爆炸的資料，只是想裝成他知道很多，但其實他並無參與。（香港警察facebook）

用群組消息吹嚧他所知甚多

首被告稱訊息中的「行動」，是指到旺角、太子的示威活動，他講得較誇張。他續指約2至3日前，他已在示威者的TG「公海」群組收到消息，指有示威者想放煙霧彈。首被告向第七被告吹噓此消息，營造他所知甚多，第七被告因此聯想到放置煙霧彈一事。

首被告稱當時訊息在吹水

惟首被告不能確定放煙霧彈是否真的會發生，因此「戴定頭盔」向第七被告說不知道是否可行。法官陳仲衡問，他當時未有澄清，反而稱「可能炸埋」。首被告解釋他是順手推舟，當時在「吹水」。

食完再煮是描術食海鮮餐情況

此外，第七被告在訊息稱：「食完飯再煮」，首被告回覆她：「煮嘢好消耗體力」。首被告解釋，當時他和次被告李嘉濱等人在首被告的單位內食海鮮，但食物不足，首被告需煮兩、三個人的食物，頗為消耗體力。

當時不知在那間醫院放煙霧彈

於1月26日晚上7時許，首被告連續發送兩個訊息：「醫院小隊出咗發」和「我旺角開花等待中」。他解釋，當時在示威者「公海」收到消息，知道有人當晚在醫院放煙霧彈，但不知是哪一間醫院，因此在訊息稱「醫院小隊」。

怕未言中會失威

由於當天第七被告對他較冷淡，首被告稱為吸引她的注意，遂於1月27日凌晨2時許向她發送訊息稱：「完成，等手足撳掣」。他庭上指，當時尚未有爆炸事件的報道，擔心向第七被告預測發生的事，最終未有言中，自己會「失威」，因此心情焦躁。

何卓為向法官解釋，2019至2020 年時，勇武手足較易吸引異性。(資料圖片)

當時想向第七被告認威

直至同日凌晨約4時，傳媒報道明愛醫院發生爆炸，TG群組「九十二籤」亦發表承認責任的帖文。首被告便把報道和帖文發給第七被告，第七被告問是否首被告所為，他回覆一個手指放在嘴唇上的圖案，意指保持低調。被問及為何不直接否認，被告坦言當時想「認威」。

提以後計劃亦是吹水

他指第七被告當時誤會他涉及爆炸事件，故她於1月28日發訊息問：「之後再炸就再炸膠鐵（指港鐵）?」首被告回覆稱他們已「放風」針對關口，但目標應會臨時有改動。首被告庭上解釋，當時和第七被告仍未確定男女朋友的關係，因此自己仍在「吹水」。他強調，沒有計劃在關口放炸彈。

官不明為何要吹噓

此外，首被告在訊息向第七被告稱「我都係叫佢地睇下28號放唔放蛋糕」和「有啲隊友又覺得啱啱做咗一單，好似好密」。他庭上解釋，「蛋糕」指汽油彈加上發泡膠。他當時讓第七被告以為他和以上事情有關，實則另有所圖，希望第七被告花多點時間陪他。法官陳仲衡問，為何講此類說話，可以令心儀的對象陪伴他。首被告解釋，於2019至2020年時，「勇武手足」在抗爭圈子較易吸引異性。

首被告稱想第七被告陪他過生日

首被告亦在訊息稱：「我就想放嘅....要2、3個哨兵，但放完我就要出去訓囉」。他解釋，「要2、3個哨兵」是暗示他和第七被告一同當「哨兵」，「要出去訓」則意指外宿。首被告續補充，當時他即將生日，希望第七被告當天陪伴他。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022