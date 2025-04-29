器官捐贈｜集團主席急性腎衰竭靠洗血續命　卸義肢探訪鼓勵病患者

九年前，當時31歲的李翊麒赴東南亞公幹時感染類鼻疽，回港接受治療後患急性腎衰竭，生活自此與醫院離不開關係。年初一人人拜年團聚，他卻要到醫院把全身血液抽出來清洗，再放回身體裏，即血液透析或俗稱「洗腎」。



他目前輪候腎臟移植已經兩年多，每周至少三日赴院治療，其間更因細菌感染截去右腿，讓他一度陷入低潮。不過隨時間推移，他現在已不覺得難受，笑說這是延續生命的方法，「至少我會感恩，我仲未差到洗血都唔得。」



這些年他在醫院見盡生老病死，也遇見對未來失去希望的患病年輕人，於是他加入了慈善機構，既捐款又頻頻探訪，向同路人傳遞力量。曾因失掉右腿而不敢抬頭張望的他，如今已經裝上義肢，不過有時他會卸下並以單腳示人，透過自身經歷告訴其他病患者，「即使你有病、即使你要做好多治療，其實你嘅人生都係見到光。」



2016年李翊麒赴東南亞公幹期間感染類鼻疽，其後患急性腎衰竭，目前正接受洗血治療，以延續生命。（周令知攝）

李翊麒的個子高高，兼任營銷及策劃公司的主席及行政總裁，他的公司成立兩年，剛上軌道。鏡頭後他滔滔不絕，談起工作點點滴滴；轉眼間訪問準備開始，他卻喊緊張，又說怕談起往事會感觸。他的病情不只是五年前開始，而是從小時候談起。

先天抵抗力較正常人差 赴東南亞公幹感染類鼻疽

李翊麒患有先天性糖尿病，出生時染色體亦出現異常，所以抵抗力較正常人差，容易生病。正因這種易病的體質，反而令他學會將與病情「共存」，他如常赴英國讀書、勤做運動，一切見步行步。不過隨着年齡漸長，器官功能逐漸衰退，2016年他赴東南亞公幹期間，疑飲用受污染食水後一直發高燒，半年後才證實感染了類鼻疽，自此生活出現變奏。

「當時個病菌係香港只有一隻手數得完嘅人中過，我就中咗。」他說起來沒有太多黯然。根據醫管局紀錄，在2017年至2021年期間，人類感染類鼻疽數目每年介乎3至17宗，但自2022年開始感染人數急升，單是該年已錄得46宗感染個案，類鼻疽同年被列為須呈報的傳染病。

好坦白講，我個感受唔係好差，由細到大都咁多病，我已經習慣咗。 李翊麒

李翊麒目前正接受洗血治療，以延續生命。他手部因病情而出現斑塊。（周令知攝）

患急性腎衰竭 細菌感染要截去右腿 雙眼一度失明

李翊麒住院半年，持續在醫院注射抗生素，不知道是注射劑量過多、還是原本身體欠佳，令他胃部下方出現「膿泡」，其後更患上急性腎衰竭，每晚要做俗稱「洗肚」的腹膜透析治療，「身側邊一直插住喉，因為啲病毒要流出來， 個半年我就一直打側身，等裏面的膿慢慢流出來。」

後來情況更壞，右腳受細菌感染，需被截走；其後糖尿上眼導致雙目失明，做手術後右眼雖然恢復九成視力，不過左眼已然完全失明。

可能係上天畀我嘅考驗。 李翊麒

截肢出院 工作拍檔提議二人由太子行到太空館：去習慣人哋睇你嘅目光

李翊麒看似硬朗，卻透露在醫院曾陷低潮。他憶述截走右腿後出院首日，外出時不敢抬頭四處張望，當日他的工作拍檔李紫僖帶他到太子用膳後，並提出一項「挑戰」——二人要沿着熙來攘往的彌敦道前往尖沙咀太空館。

李翊麒初時撒手擰頭，不過李紫僖對他說：「就係要你用呢一晚時間，去習慣人哋睇你嘅目光。」他最終答應了。

猶記得走到旺角，李翊麒仍低着頭；到了油麻地果欄，他聊得起勁忘我，開始接受他人目光；到達尖沙咀，他漸漸習慣。他至今仍然銘記朋友的提醒：「啲人見到你，其實擰轉頭已經唔記得咗；但你望到佢，你要記一晚，其實係咪你諗多咗？」他說除了感謝醫護的協助及父母的愛，亦想向工作拍檔致謝，帶他走出陰霾。

李翊麒（右）說除了感謝醫護的協助及父母的愛，亦想向工作拍檔致謝，帶他走出陰霾。旁為香港關懷力量會長呂之德。（周令知攝）

輪候「換腎」兩年 靠「洗血」延命

李翊麒現正輪候「換腎」兩年，但香港平均輪候時間為六年，全港仍有2,000人輪候屍腎移植。比較幸運的是，他可以靠「洗血」延續生命，即將全身血液抽出來，經過透析器清洗血液和體內毒素，然後將血液重新輸回身體內，「其他器官好似眼角膜、肺、心，係好即時，話出事就即刻要有......我可以用洗血去代替腎，但要換嚟嘅係時間。」

他形容生命有一半時間幾乎在醫院渡過，「一星期洗三日，星期二、四、六，朝早七點去到下晝三點」，就連大年初一、八號風球也毫不例外。洗血的過程容易令人感覺疲勞，他打比方說，「啱啱去到個陣，上壓係130至140幾，但洗完血個刻，上壓係90幾，下壓得50幾，個種差距會令人覺得好攰，好暈，會眼前一白，好唔舒服......可能老人家係未必承受到個種辛苦嘅程度。」

他洗完血回家，吃一頓飯，然後就寢，全日「幾乎不可能做日常生活嘅事」。

可能上天知道我承受到multi（多重）嘅病，佢想藉着我呢個身軀，去鼓勵其他人！ 李翊麒

李翊麒（右）最近在香港關懷力量擔任榮譽總理，他憶述起初只是捐款，漸漸他開始參與前線工作，不時探訪老人院、基層家庭等。（受訪者提供）

憶患病年輕人「對末來失去希望」

常言道醫院是見盡生老病死地方，李翊麒體會甚深，「喺我瞓醫院個半年，差唔多有二、三十人係我身邊離世。」在醫院的空餘時間，他回想起父母自小教導他要做慈善，於是他思索，有沒有方法讓病患者過得舒適、安好？

彼時他與鄰床的年輕病患者聊天，聽他們分享自身經歷，他發現不少人有共通點，「佢哋好多都覺得自己無將來，覺得要洗血、無咗隻腳，就game over啦，呢一世就完啦。」最讓他印象深刻的是遇過一名剛接受洗血療程的16歲少女，二人聊日常、聊病況，少女看似樂觀，但言語間流露着隱隱憂傷，彷彿在掩飾真實情緒。

他從少女身上看到自己的影子，「我都係報喜不報憂嘅人，唔開心會收埋，開心就發大......就好似有呢個病，我都希望我父母可以放心。」

他一直將少女的事掂掛心裏，直到一次他從醫護口中得悉少女因割脈留院。於是他洗血後嘗試到病房探望，卻發現少女的病床圍上綠簾——原來少女因自殺未遂，打算磨尖筷子再自刎，最終及時被醫護阻止。眼見少女手執利器，他略感膽怯，但還是上前和她聊聊天，向她講述自己的生平故事。少女聽罷放低利器，情緒漸漸穏定下來。

後來他和少女保持聯絡，互相分享近況，偶爾吐苦水傾訴。她透露自己找到一份正職，待遇不錯，並告訴他：「我之後會努力做人。」他發現，原來一個毫不顯眼的舉動、一句簡簡單單的關心，足以讓一個受苦的人感到窩心，「當你見到佢頂唔順，你只需要問發生咩事，可能已經救咗一個人。 」

香港關懷力量會長呂之德（左）向李翊麒（右）頒發榮譽總理委任狀。（周令知攝）

卸義肢探訪冀以「最原始」方式示人 鼓勵病患者

李翊麒最近在香港關懷力量擔任榮譽總理，他憶述起初只是捐款，漸漸他開始參與前線工作，不時探訪老人院、基層家庭等。

雖然他現已裝上義肢，但有時他會故意卸下義肢，盼以「最原始」的形象示人，「可能有啲人見到會好震憾，但我希望呢個可以係感染人、鼓勵人嘅工具。」每當見到被探訪者笑意盈盈，是讓他最感到滿足的事，「原來當你影響緊生命嘅同時，你都係俾佢影響緊。」

香港關懷力量會長呂之德（右）向李翊麒（左）頒發榮譽總理委任狀。（周令知攝）

李翊麒最近在香港關懷力量擔任榮譽總理。（周令知攝）

生命唔在乎長短，但在乎係人生過程中，成長學到啲咩、得到啲咩，呢個過程係咪有意義。去到完結生命個刻，唔好令到自己後悔。 李翊麒

場地提供：iCity