9年間截肢、左眼失明、等換腎　青年才俊以厄運說服圖輕生少女

現年40時的李翊麒為集團主席兼行政總裁，青年才俊，過去九年厄運接連而來，感染類鼻疽，後患急性腎衰竭，持續需要「洗血」，右腳受細菌感染要截肢保命，糖尿上眼導致左眼完全失明。



「喺我瞓醫院個半年，差唔多有二、三十人係我身邊離世。」面對如斯一連串不幸，李翊麒體會甚深，他曾遇過一名剛接受洗血療程的16歲少女，言語間流露着隱隱憂傷，彷彿在掩飾真實情緒。有次他從醫護口中得悉少女因割脈留院，他到病房探望時，眼見少女手執利器，他略感膽怯，但還是上前和她聊聊天，向她講述自己的生平故事，令她情緒漸漸穏定下來。後來他和少女保持聯絡，互相分享近況。



李翊麒最近在香港關懷力量擔任榮譽總理，他憶述起初只是捐款，漸漸他開始參與前線工作，不時探訪老人院、基層家庭等。



李翊麒（右）最近在香港關懷力量擔任榮譽總理，他憶述起初只是捐款，漸漸他開始參與前線工作，不時探訪老人院、基層家庭等。（受訪者提供）

一切由感染類鼻疽開始 輪候換腎已2年

李翊麒的個子高高，兼任營銷及策劃公司的主席及行政總裁，他的公司成立兩年，剛上軌道。患有先天性糖尿病，出生時染色體亦出現異常，所以抵抗力較正常人差，2016年他赴東南亞公幹期間，疑飲用受污染食水後一直發高燒，半年後才證實感染了類鼻疽，自此生活出現變奏，連患的厄運接踵而來。

他憶述截走右腿後出院首日，工作拍檔提出二人要沿着熙來攘往的彌敦道前往尖沙咀太空館。他初時撒手擰頭，友人說出原因——「就係要你用呢一晚時間，去習慣人哋睇你嘅目光。」他說除了感謝醫護的協助及父母的愛，亦想向工作拍檔致謝，帶他走出陰霾。

李翊麒形容生命有一半時間幾乎在醫院渡過，「一星期洗三日，星期二、四、六，朝早七點去到下晝三點」，就連大年初一、八號風球也毫不例外。洗血的過程容易令人感覺疲勞，回家吃一頓飯，然後就寢，全日「幾乎不可能做日常生活嘅事」，他輪候換腎已兩年。

2016年李翊麒赴東南亞公幹期間感染類鼻疽，其後患急性腎衰竭，目前正接受洗血治療，以延續生命。（周令知攝）

李翊麒目前正接受洗血治療，以延續生命。他手部因病情而出現斑塊。（周令知攝）

憶患病年輕人「對末來失去希望」

常言道醫院是見盡生老病死地方，李翊麒體會甚深，「喺我瞓醫院個半年，差唔多有二、三十人係我身邊離世。」在醫院的空餘時間，他回想起父母自小教導他要做慈善，於是他思索，有沒有方法讓病患者過得舒適、安好？

彼時他與鄰床的年輕病患者聊天，聽他們分享自身經歷，他發現不少人有共通點，「佢哋好多都覺得自己無將來，覺得要洗血、無咗隻腳，就game over啦，呢一世就完啦。」最讓他印象深刻的是遇過一名剛接受洗血療程的16歲少女，二人聊日常、聊病況，少女看似樂觀，但言語間流露着隱隱憂傷，彷彿在掩飾真實情緒。

李翊麒（右）說除了感謝醫護的協助及父母的愛，亦想向工作拍檔致謝，帶他走出陰霾。旁為香港關懷力量會長呂之德。（周令知攝）

探望自殺未遂少女 以自己生平故事令對方穏定下來

他從少女身上看到自己的影子，「我都係報喜不報憂嘅人，唔開心會收埋，開心就發大......就好似有呢個病，我都希望我父母可以放心。」

他一直將少女的事掂掛心裏，直到一次他從醫護口中得悉少女因割脈留院。於是他洗血後嘗試到病房探望，卻發現少女的病床圍上綠簾——原來少女因自殺未遂，打算磨尖筷子再自刎，最終及時被醫護阻止。眼見少女手執利器，他略感膽怯，但還是上前和她聊聊天，向她講述自己的生平故事。少女聽罷放低利器，情緒漸漸穏定下來。

後來他和少女保持聯絡，互相分享近況，偶爾吐苦水傾訴。她透露自己找到一份正職，待遇不錯，並告訴他：「我之後會努力做人。」他發現，原來一個毫不顯眼的舉動、一句簡簡單單的關心，足以讓一個受苦的人感到窩心，「當你見到佢頂唔順，你只需要問發生咩事，可能已經救咗一個人。 」

香港關懷力量會長呂之德（左）向李翊麒（右）頒發榮譽總理委任狀。（周令知攝）

生命唔在乎長短，但在乎係人生過程中，成長學到啲咩、得到啲咩，呢個過程係咪有意義。去到完結生命個刻，唔好令到自己後悔。 李翊麒

香港關懷力量會長呂之德（右）向李翊麒（左）頒發榮譽總理委任狀。（周令知攝）

李翊麒最近在香港關懷力量擔任榮譽總理。（周令知攝）

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