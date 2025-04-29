器官捐贈｜3000人輪候移植　關懷力量推動登記計劃為病人帶來希望

目前全港有近40萬人登記器官捐贈，不過捐贈數字仍然偏低，舉例2024年共有2,476人正在輪候腎臟移植，惟僅得59人獲捐贈進行移植。



香港關懷力量早前推出器官捐贈計劃，冀消除公眾誤解，縮短輪候器官的時間。會長呂之德表示，許多人仍有保存全屍的觀念，加上即使死者生前願意捐出器官，倘家屬反對捐贈，便無法進行器官移植。已輪候腎臟移植兩年、香港關懷力量總理李翊麒表示，登記器官捐贈可以為病患者帶來希望。



根據醫管局數字，2024年輪候器官人數約為3,185人，其中輪候腎臟移植的人數佔最多，共有2476人；不過僅得59人獲捐贈腎臟。（衞生署器官捐贈網頁）

40萬人登記「中央器官捐贈登記名冊」

衛生署轄下的「中央器官捐贈登記名冊」，目前有近40萬人登記，惟實際捐贈率偏低。根據醫管局數字，2024年輪候器官人數為3,185人，其中輪候腎臟移植的人數佔最多，共有2,476人；不過僅得59人獲捐贈腎臟進行移植。

香港關懷力量會長呂之德指出，現時腎臟移植的平均輪候時間為7年，最長可達20至30年。（周令知攝）

腎臟移植平均輪候7年 最長等30年

香港關懷力量會長呂之德接受《香港01》訪問時稱，現時腎臟移植的平均輪候時間為7年，最長輪候時間可達20至30年。他估計，許多人仍有保存全屍的觀念，加上即使死者生前願意捐出器官，倘家屬反對捐贈，便無法進行器官移植。

翻查醫衞局資料，遺體器官捐贈受《條例》和《醫學（治療、教育及研究）條例》規管，本港現時採用「自願捐贈」機制，即無論死者生前是否表明死後捐贈器官的意願，器官捐贈聯絡主任須徵求死者家屬的同意；如死者家屬反對，移植便不會進行。

香港關懷力量會長呂之德（右）表示，許多人仍有保存全屍的觀念。已輪候腎臟移植兩年、香港關懷力量總理李翊麒（左）表示，登記器官捐贈可以為病患者帶來希望。（周令知攝）

呂之德表示，曾聽聞有病患者因無法生育，與丈夫關係惡劣，最終離婚收場；也有病患者承受龎大精神壓力，自殺離世。他感到難過，因此希望透過關懷力量推出的器官捐贈計劃，邀請藝人及輪候器官移植人士拍攝宣傳片，以真實故事普及器官捐贈知識，並將舉辦講座，冀消除公眾誤解，縮短輪候器官移植的時間。

已輪候腎臟移植兩年、香港關懷力量總理李翊麒表示，全港有700萬人，卻只有近40萬人登記登記器官捐贈，比例非常低。（周令知攝）

冀愈多人登記器官捐贈 為病患者帶來希望

已輪候腎臟移植兩年、香港關懷力量總理李翊麒表示，全港有700萬人，卻只有近40萬人登記器官捐贈，比例非常低，「得40萬人填咗，會唔會嗰40萬都唔啱我呢？如果100萬人填咗，係咪又更加大機會啱我呢？」他說當愈多人登記器官捐贈，不但提高病患者尋獲合適器官的機會，更為他們帶來希望。

他認為器官捐贈是延續愛的方法，雖然難以改變大眾對於保留全屍的觀念，但有信心推動議題。他提到，香港關懷力量正推動「沿途伴你」計劃，除了定期探訪長者，更提供善終服務。

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