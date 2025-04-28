居屋2024將開售｜白表申請者收急件要補文件　發出日逾限期半個月

【居屋2024／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／白表／綠表】「出售居者有其屋計劃單位2024」（居屋2024）去年12月攪珠，預計今年第二季開始揀樓，而攪珠至今已4個半月，房委會仍未公布確實揀樓日期。



有白表申請者向《香港01》表示，早前經網上申報個人入息及資產，及後收到房委會要求補交薪金證明文件正本。房委會郵遞的「急件」標明是4月14日發出，列明遲交文件會影響揀樓次序或申請會被擱置，但補交正本「死線」為3月28日，即發出日已超過限期足足17天；而信封上郵戳為4月15日，即到申請者手上最少已過期18天。



該白表申請者收信後立即致電房委會查詢，職員聲稱「電腦系統Gen（Generate的簡稱，即生成），個日期唔會有錯」，又指遞交文件期限已過，「會備註你打過電話嚟話盡快交返」，又說由於未開始揀樓，故「遲交」文件對揀樓次序影響不大。換言之，系統上仍會把「遲交」文件責任歸咎於申請者。



身兼房會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣相信事件涉及手民之誤，可能是弄錯月份。他建議房委會酌情處理，接受受影響申請者在限期後補交的文件。《香港01》已向房委會查詢「急件」日期有問題是否屬個別事件，以及出錯原因等，正等候回覆。



有白表申請者早前收到房委會急件，郵戳為4月15日。

信件要求居屋2024白表申請者於3月28日補交文件正本，惟信件下款註明發出日為4月14日，即發出日已超過限期足足17天。（受訪者提供）

居屋2024推售5個屋苑共7,132伙，當中包括啟德的啟盈苑。（資料圖片）

房委會4月14日發急件 要求申請者3月28日前補交文件

有居屋2024的白表申請者早前收到房委會電郵，要求在3月21日網上遞交入息及資產申報表。申請者隨後再收到房委會於4月14日發出的「急件」，信封上郵戳為4月15日，信件要求申請於3月28日或之前，郵寄或到房委會親身遞交僱員薪金證明書正本。

房委會的信件發出日超過限期足足17天，到遞郵予申請者時最少再需時1天，即收到時已過了補交文件「死線」18天。申請者致電房委會向職員查詢，對方指根據電腦系統，補交正本的限期確實為3月28日，聲稱「電腦系統Gen（Generate的簡稱，即生成），個日期唔會有錯」。

信件列明沒有在指定限期前交回文件，房委會居屋銷售小組將擱置申請，選樓次序可被延後。（受訪者提供）

信件下款列明發出日期為4月14日，而補交文件限期3月28日，即已逾期足足17天。（受訪者提供）

信件指會影響揀樓次序 職員籲盡快補交

「急件」列明如果沒有在指定限期前交回文件，房委會居屋銷售小組將擱置申請，選樓次序可被延後。職員解釋，由於未開始揀樓，只要申請者盡快補交文件「問題應該唔大」，又稱「反正你唔遲都遲咗，你快啲補交返」，並會在電腦系統備註她曾致電查詢。換言之，按現時情況，房委會電腦系統會顯示是相關申請者「遲交」文件，而非信件出錯，將責任歸咎於申請者。

居屋2024白表申請者收到「急件」，揭發已過了補交文件限期事件時序表。（《香港01》製圖）

居屋2024｜10月3日至23日接受申請。圖示為啟德啟盈苑的模型。(政府新聞處圖片）

有申請者收信日已是限期當天

另有一名居屋2024的白表申請者於4月初收到「急件」，惟收信當日便是補交文件的期限，而信封郵戳為5日前，該申請者其後向房委會查詢，個案已獲得處理。

《香港01》已向房委會查詢「急件」日期有問題是否屬個別事件，以及出錯原因等，正等候回覆。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如（左）去年12月主持攪珠儀式。（黃浩謙攝）

梁文廣料手民之誤 籲房委會酌情處理遲交

居屋2024以市價7折推售5個屋苑7,132個單位，收到綠白表申請共10.6萬份，超額約14倍，創近7年來的新低，

身兼房會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣表示，從來沒有聽過發信日期遲於補交文件限期情況，相信有可能是有職員大意，或涉有手民之誤，弄錯月份。梁文廣認為雖然今期居屋揀樓競爭為近年來較少，但白表申請者「覺得自己終於有機會買到心儀嘅項目」，信件出錯或許會造成困擾及影響心情。

如果證實涉及信件印錯日期，梁文廣建議房委會酌情處理，接受其在限期後補交的文件。他又建議翻查電腦檔案記錄，追查收到類似信件的申請者，再次發信通知他們可以在新的限期內補交文件。

身兼房會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣相信信件日期應屬手民之誤。（資料圖片/鍾蒨宜攝）

居屋2024｜圖示觀塘安達臣安柏苑1樓至17樓3號單位的室內間格模型。（政府新聞處圖片)

居屋2024未公布確實揀樓日期

居屋2024共收到10.6萬份申請，白表約7.8萬份，綠表則約3.8萬份，房委會於去年12月12日攪珠，預計今年第二季開始揀樓，由攪珠截至今日（4月28日）已逾4個半月，但仍未公布確實揀樓日期。而居屋2023共收到約17.2萬千申請，白表約13.1萬份，綠表則約4.1萬份，房委會於2023年10月6日攪珠，於2024年1月31日開始揀樓，相隔不足4個月。