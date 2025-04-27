3自資院校超收內地生　蔡若蓮：已發警告信要求糾正記錄在案

三間自資院校本學年（2024/25學年）招收內地、澳門及台灣學生限額超出上限，當中珠海學院高出上限兩倍。教育局局長蔡若蓮在無綫電視節目《講清講楚》上表示，已向超收非本地生的院校發警告信，希望院校及時糾正，她強調超收非本地生並非沒有後果，「我哋都會記錄在案，包括將呢個警告信嘅信息畀埋學歷評審局。」



珠海學院2024/25學年所招收的內地生比率超出上限，比20%高出兩倍至62.6%。（資料圖片／張浩維攝）

職訓局內地、澳門及台灣學生佔比為23.5%。(資料圖片)

樹仁大學非本地生限額為20%，但在2024/25學年超額至23.3%。。(資料圖片)

珠海學院、職訓局及樹仁大學招收內地生超標

本地6間自資院校在2024/25學年，可招收的內地生名額，相當於本地生10%至20%，不過根據立法會特別財委會文件，在一半自資院校均超收，當中以珠海學院情況最嚴重，內地生等佔比達62.6%，其次是職訓局及樹仁大學，佔比分別是23.5%及23.3%。

蔡若蓮說，自資院校與公營院校規模不一，自資院校的學生數目相對較少，學生的流動性亦相對較大，「有時候可能會轉校或者轉系」，故難以如公營院校般準確計算，強調有提醒院校在招收非本地生時不要過分進取。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/盧翊銘攝）

警告信送附學術評審局

蔡若蓮指，若發現有院校因收生過分進取，而導致非本地生佔比超出上限會向其發警告信，希望院校及時糾正。她指，院校始終已收生，糾正需時，「唔通話你已經爆咗煲，就唔畀同學讀咩？咁呢個比較困難嘅。」但她強調超收非本地生並非沒有後果，「我哋都會記錄在案，包括將呢個警告信嘅信息比埋學歷評審局（學術及職業資歷評審局）。」

政府已准許6間自資院校由2025/26學年起獲放寬取錄內地生、澳門及台灣學生限額，由介乎10至20%，一律增至40%。

現時大學非本地生比例達四成，被問及會否再上調非本地生比例，蔡若蓮指，以現時未有新的教育空間或大量宿舍供應來說，「我相信對於八大嚟講，暫時消化呢個40%（取錄名額）應該可能都要幾年嘅時間。」蔡續說，若北部都會區大學城完工，有更多配套設施提供時，便可考慮再上調比例。