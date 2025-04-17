8男女涉放炸彈　首被告稱曾借手機給其他人　期內訊息非他所發

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(17日)在高等法院進入他第8天自辯，首被告就其金色iphone內，被發現一些疑與他人討論運送一件重20公的物品的訊息作辯解。首被告稱他在2020年2至3月初期間，曾把其金色iphone借給朋友「阿蛋」，他相信該些訊息，是「阿蛋」冋其電話與他人對話時留下。他又指「阿蛋」後來亦有向他提及將軍澳有人會做「大單嘢」，但沒有指是放20公斤炸彈。



強調荔枝角殘廁爆炸與他無關

首被告何卓為(41歲)續講及他和第七被告何培欣(26歲)在Telegram的訊息對話。兩人在訊息中，分享於2020年2月發生的羅湖站爆炸事件，和荔枝角公園傷殘人士廁所爆炸事件。首被告稱他和羅湖事件無關。他回覆第七被告的訊息指他和荔枝角公園爆炸事件無關，他不是供貨部門。首被告稱供貨部門即提供爆炸品的人，他不想與事件有任何關連，強調連認威都不想。

被告何卓為自辯時稱他曾借電話給一名叫「阿蛋」的朋友，其手機內部份訊息非他所發。(網上圖片)

有向第七被告認誇大其社運行為

此外，首被告於2020年3月7日凌晨1時許，向第七被告發訊息：「狗狗為香港做高風險野」，問對方是否不喜歡。第七被告回覆：「No」，反問首被告為何有此想法，首被告回應：「唔想你拖入呢啲野」。首被告解釋，當時兩人已拍拖，他向第七被告坦白，曾在追求她時，誇大自己參加社運的行為，又指訊息的「狗狗」即首被告，屬兩人情侶間的暱稱。

疑爆炸與Rachel有關又怕女友被連累

首被告哽咽指知道女示威者Rachel和她相關的人牽涉爆炸案，第七被告是當刻他最珍重的人，他擔心會連累第七被告。首被告其後在訊息稱：「你男朋友假假地有份，封關加爬渠救poly」。他庭上解釋，其單位也有借予Rachel，故他當自己有參與要求封關。

金色iphone曾借阿蛋

首被告又稱他曾把其金色iPhone，於2020年2月2日時借給友人「阿蛋」，「阿蛋」至同年3月6日才把電話還給庥。首被告稱當時想淡出「社運圈」，「阿蛋」便以Telegram帳戶「William Wallace」，在TG「公海」群組發言，以成為首被告TG帳戶「五飛」的分身。

手機帳號曾討論20KG的物體

辯方問，金色IPhone內的TG訊息，其中帳戶「William Wallace」於2020年3月5日向帳戶「Bee」(控方指為第四被告張家俊)發訊息：「舊嘢係咪都係20kg」，「Bee」回應：「我要整個手抽，你單手抽唔抽到」，「William Wallace」回覆：「一個人未必抽得起」。「Bee」稱：「鬼車泊入去落貨，應該距離好短」。「Bee」亦稱：「我地試住10g電引+硫磺版flask powder先」。

指阿蛋用其手機的帳戶發言

首被告指，當時是「阿蛋」使用帳戶「William Wallace」發言，他不知道該些對話，也不認識「Bee」。首被告的代表大律師問，「阿蛋」有否告知首被告將有一個20公斤的炸彈。首被告稱沒有，「阿蛋」只曾提及在將軍澳：「有人做大單嘢」，但沒有講及詳情。

估計提及的「山雞」是次被告

此外，「William Wallace」於2020年3月6日和7日發訊息予帳戶「Ricardo Milos 象徵自由的男人」，分別稱：「你負責最後叫人散水就可以」和「你問下山雞而家人手點安排先。」首被告庭上指，當時亦是「阿蛋」」使用帳戶「William Wallace」，又估計「山雞」是次被告李嘉濱。至於「Ricardo Milos 象徵自由的男人」，首被告指應是一名叫「羅師父」的人。

控方指多名被告疑計劃在2020年3月8日，悼念墮下身亡的科大生周梓樂的活動，在將軍澳尚德停車場的祭壇上引爆20公斤炸彈。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022