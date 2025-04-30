外勞．飲食業｜監管多漏洞　僱主借機逼長工變兼職　湊夠數請外勞

政府前年9月推出「補充勞工優化計劃」，容許飲食業等低技術工種無上限輸入外勞，至今一年半，計劃共批出逾5.4萬名外勞，當中2.3萬人為飲食業界，本地勞工及工會批評「搶飯碗」。



綜合協助求助工友組織及工會資料，目前輸入外勞制度漏洞多多。食肆本地員工不論被逼辭職或被解僱，要證明與公司輸入外勞有因果關係，十分困難；僱主必須保留兩個本地全職僱員才可以請一個外勞形同虛設，僱主將本來全職員工變兼職濫竽充數，瞞騙勞工處不難，也無懲罰機制。



港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指，同類個案自去年12月起已出現，現行機制雖然有保障本地僱員的規定，但並無懲罰機制，不少僱主視之如無物。她憂慮若年底「補充勞工優化計劃」不恢復26個工種不可輸入外勞的限制，會令本地市場幾何級惡化。



王先生（化名，左）及67歲的霞姐（化名，右）投訴任職的食肆聘請外勞後，被公司用「旁門左道」方法迫走。（梁鵬威攝）

67歲的霞姐（化名，左）及王先生（化名，中）向社區組織協會求助。社協幹事吳衛東（右）指食肆用不同手段迫走本地勞工，即使投訴，僱員亦難以證明事件與有關。（梁鵬威攝）

社協幹事吳衛東認為，食肆在聘請到本地勞工下，用不同手段迫走本地勞工，但即使投訴，僱員亦難以證明事件與有關。（梁鵬威攝）

社協幹事吳衛東認為，食肆在聘請到外地勞工後，用不同手段迫走本地勞工，但即使投訴，僱員亦難以證明事件與有關，「老闆唔會承認我係迫走你，因為我請咗外勞。」

批評輸入外勞政策與鼓勵長者就業政策自相矛盾

吳衛東又提到，政府過去數年一直提出不同政策，例如「中高齡就業計劃」等，鼓勵僱主聘用較年長又有意投入社會的求職者。不過，現時的外勞政策，在「補充勞工優化計劃」無配額上限下，一些低技術、體力勞動工種，會對年長勞工就業造成衝擊，認為政府在政策上，出現自相矛盾之處。

他認為政府在未充分了解外勞政策對本地就業市場的衝擊時，應立即叫停外勞計劃，特別是針對一些如飲食業的低技術、過往不可輸入外勞的工種。

勞聯副主席譚金蓮表示，據她了解，類似情況自去年12月起已經出現。（資料圖片）

勞聯譚金蓮：同類情況去年12月起出現

勞聯副主席譚金蓮表示，據她了解，類似情況自去年12月起已經出現，儘管年尾旺季通常本地飲食業長工都不愁工作，但許多人被告知要「等電話開工」，工作日數逐漸減少，等同變成「炒散」，亦有人一直被無獲「派更」，即變相被「炒魷魚」。

她指亦有飲食業勞工因外勞入職而被調到其他分店，但到其他分店工作一段時間後，亦有外勞進駐，回到原來分店時被「外勞大佬」告知「你唔使換衫啦，去見經理啦」，最後見經理時收到七日通知金的支票，即店鋪一早已預備解僱本地員工。

2:1規定無懲罰機制 「僱主咁報數，勞工處咪咁信囉」

現行「補充勞工優化計劃」規定，僱主必須保留兩個本地全職僱員才可以請一個外勞。譚金蓮指，僱主做法基本上等同將長工轉為兼職，已違反規定，但由於沒有「禁賽」等懲罰機制，不少僱主或會虛報，「你僱主咁報數，勞工處咪咁信囉，理得你兼職定全職。」

譚金蓮又提到，儘管按規定，聘請外勞需提供住宿和支付不低於本地僱員工資中位數的薪資，但實際上仍比聘請本地員工划算，因為工資中位數往往反映不了市場實際情況，特別是在餐飲業，一些旺季時間，本地勞工的薪金比中位數高出不少。而當僱主要開除本地勞工時，相對上體力不及年輕人的年長勞工自然成為「開刀」選擇。

67歲的霞姐在九龍區一家食店工作17年，今年初被要求「減鐘」一半。（梁鵬威攝）

67歲的霞姐在九龍區一家食店工作17年，今年初被要求「減鐘」一半。（梁鵬威攝）

外勞對就業市場的影響未完全浮面 憂幾何級惡化

「補充勞工優化計劃」自前年9月起實行，暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定。至3月底，當局共批出7,864宗申請，涉及逾5.4萬名外勞，當中3.6萬屬該26個工種，而飲食業佔逾2.3萬人。

譚金蓮認為，外勞對本地就業市場的影響未完全浮面，指現時計劃每日都正審批申請，當中相信不少為續約，而每個外勞最多可留港兩年，加上並無最高配額，她憂慮如果年底檢視計劃後，政府未有改革目前政策，外勞對本地就業市場的影響將幾何級上升。

促建立制裁機制

「而家已經唔係純粹補充勞動力，而係取代本地工人。」譚金蓮期望政府盡快恢復26個工種不可輸入外勞的限制，並建立明確的制裁機制，對違規僱主實施罰則，保障本地工人利益。