飲食業調查：逾8成受訪指輸入外勞本地工被炒　工會促設煞停機制

飲食業職工總會最近就輸入外勞對本地工人影響進行調查，收到逾2千份回覆、結果顯示有73% 受訪餐飲業工友指所在公司有請外勞，當中輸入11名或以上外勞佔逾2成。在有輸入外勞的公司中，有83 %受訪者指有本地員工被解僱情況。



飲食業職工總會主席林千國指，補充勞工計劃原意是補充欠缺的人手，而不是取代原本的人手。因此工會促請政府設煞停機制，定時檢討輸入外勞計劃比例及成效，並推行舉報機制，防止僱主濫用外勞計劃取代本地工人。



飲食業職工總會一個有關輸入外勞的調查發現，有73%受訪餐飲業職員指所在公司有請外勞，其中有8成受訪者指有本地員工被解僱。（飲食業職工總會提供）

自2023年9月至今年3月，本港共輸入約5.4萬名外勞，當中有約1.8萬與餐飲業有關。飲食業職工總會於2025年3月26日至4月16日進行「飲食業輸入外勞對本地工人的影響」意見調查，收到2,054份有效回覆。

結果發現，有73%本地餐飲職員表示所在公司已輸入外勞，當中約兩成人表示其公司輸入11名或以上；在有輸入外勞的公司中，有83.1%受訪者表示存在本地勞工被解僱的情況。

調查：7成工友指輸入外勞後薪酬遭壓低

工會調查亦發現，逾9成受訪工人反對輸入外勞，憂影響本地工友就業機會。有約7成人表示公司輸入外勞後被壓低薪酬，亦有56%受訪工人指如關鍵職位，例如廚師都依賴外勞，長遠而言不利餐飲業發展，削弱香港競爭力。

總會秘書長黃必文指出，近半年工會不斷收到本地勞工的失業求助。（資料圖片/馬煒傑攝）

總會秘書長黃必文指出，近半年工會不斷收到本地勞工的失業求助，其中包括從業近多年的專業廚師、作為家庭經濟支柱的點心師傅等。有勞工反映在前公司工作6年半，最終因公司輸入外勞而被解僱。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指，不少酒樓的燒味檔全聘用外勞，令本地燒味師傅失業。（資料圖片/香港電台截圖）

有酒樓燒味檔全聘用外勞 本地師傅失業

總會名譽會長郭宏興指，不少酒樓的燒味檔全聘用外勞，令本地燒味師傅失業，長遠而言本港的燒味行業將再無港人傳承。他指，在剛過去的復活節假期，大批港人外遊，本港飲食業生意慘淡。有部分酒樓將本地勞工人工由月薪制轉為時薪制，生意冷清時就即日叫本地勞工放無薪假，影響生計。

總會建議政府積極採取措施保障本地勞工優先就業，設立煞停機制，定時檢討輸入外勞計劃比例及成效，並推行舉報機制，防止僱主濫用外勞計劃取代本地工人。