外勞．飲食業｜食肆本地員工被減鐘數　指控公司借外勞換血省開支

政府前年起容許飲食業等低技術工種無上限輸入外勞，至今飲食業界已獲批2.3萬名，被本地勞工及工會批評「搶飯碗」。



有效力同一食肆超過17年的年長員工指外勞一到，僱主即要她「減鐘」，變相減薪，堅持不減照「返足鐘」，即被僱主用粗言穢語辱罵「傻Ｘ」，意興闌珊無奈辭工，方知她原來一直被僱主剝削，無紅日假、年假，公司也沒有為她供強積金。不過老闆不認帳，過去17年應得的補償大幅縮水至不到一半，同時受法例追索期受限，只能無奈接受。



勞工處表示，按「補充勞工優化計劃」規定，僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員，僱主如違反相關規定，勞工處會作出行政制裁。處方呼籲如僱員懷疑僱主以輸入勞工取代本地僱員或僱傭權益受損，應盡快向勞工處舉報。



王先生（化名，左）及67歲的霞姐（化名，右）投訴任職的食肆聘請外勞後，被公司用「旁門左道」方法迫走。（梁鵬威攝）

67歲的霞姐（化名，左）及王先生（化名，中）向社區組織協會求助。社協幹事吳衛東（右）指食肆用不同手段迫走本地勞工，即使投訴，僱員亦難以證明事件與有關。（梁鵬威攝）

67歲的霞姐在九龍區一家食店工作17年，今年初被要求「減鐘」一半。（梁鵬威攝）

政府前年起容許飲食業等低技術工種無上限輸入外勞，至今一年半，計劃共批出逾5.4萬名外勞，當中2.3萬人為飲食業界。

17年無簽僱傭合約 無享受一切合法僱員福利

67歲的霞姐（化名）在九龍區一家有近百張枱的大型地區食店任職雜工，當初被老闆出高薪挖角要求「幫下手」，在未有簽僱傭合約下，一幫便幫了17個年頭，除了2016年店舖停業裝修八個月，她一直都在該食店工作，由未有最低工資之時的時薪35元，做到70元。

期間，一切合法僱員福利，包括年假、法定假期等，霞姐統統沒有享受到，老闆亦沒有支付有關換算薪酬。工作方面，洗碗、打雜、傳菜、倒垃圾，統統都要做，初時每日上班12小時，凌晨才下班，自疫情後，被要求減至八小時。

店方所聘外勞抵港後 老闆即提出「減鐘」 每月3日鐘數減半

自「補充勞工優化計劃」實施，店內已請了三位外勞，但當時仍未對霞姐有影響。不過今年2月初，店內一日之間再來了三位操普通話的外勞，包括兩名廚房工、一名樓面，同日老闆要求霞姐每日再「減鐘」到七小時，當月另外三日更要減至四小時。

工作內容上，一些本身霞姐需要擔任、較容易的工作，例如晚上賣啤酒等，變為由外勞擔任，而傳菜、洗燒臘檔等較辛苦工作，霞姐繼續被安排擔任。

無簽合約惟仍滿足「418」規定 可享法定僱員保障

以八小時計，霞姐當時日薪為560元，被「減鐘」後，每日少70元至280元。她因擔心無法應付生活所需，經社區組織協會向勞工處求助。

協助霞姐的社協幹事吳衛東引述勞工處職員指，霞姐的個案雖然雙方沒有實則簽訂合約，但由於滿足「418」（連續四星期受聘18小時或以上）規定，可視為以「連續性合約」受僱，有法定僱員保障，「你繼續堅持返八個鐘，直到對方炒你。」

67歲的霞姐在九龍區一家食店工作17年，今年初被要求「減鐘」一半。（梁鵬威攝）

堅持上班不減鐘數 稱被老闆罵「傻X」 憤而決定辭職退休

霞姐遂應勞工處職員建議，在該三日堅持上班八小時。不過，過程間霞姐受到老闆大聲辱罵，她憶述對方「話我『傻X』、『叫你返四個鐘，你就返八個鐘』」。頭兩日霞姐未有回應，到第三次霞姐憤而表示退休，要求對方補回多年來應付的有薪假期、長期服務金等費用，但「無、無、無，乜都無」。

辭職後，霞姐在3月及4月曾回餐廳觀察其本來的工作崗位，例如賣啤酒及洗廚房等，均由外地勞工擔任。據霞姐了解，該批職員與食店簽了兩年合約，日薪600元，但工時較長，估計至少十小時，亦即換算時薪比霞姐低。不過，他們有例假，亦由於外勞規定，老闆有為他們提供住宿。

67歲的霞姐在九龍區一家食店工作17年，今年初被要求「減鐘」一半。（梁鵬威攝）

追討17年年假、法定假日、長服金共42萬 老闆只肯付不足一半

霞姐其後向勞工處求助，向公司追討過去17年的法定假日、年假薪酬、長期服務金等，合共42萬元，並於本月中旬與老闆到勞工處勞資調解科調解，惟對方只承認店舖是在2016年裝修後才開始營業，又將以往每年新年共2.7萬元的「開工利市」當作「花紅」，計入賠償當中，只願意支付2016年至今共九年的假期補償，大約18萬元。

無奈的是，根據法例，勞資審裁處的勞資申索最多只可追溯六年，即霞姐若不接受前僱主願意賠償的18萬元，上庭所得很大機會會更少，只得接受一條路。霞姐坦言不甘心，「無奈到不得了，17年佢對我（好像）一啲功勞都無。」

霞姐坦言不甘心無法追回全部應得賠償，「無奈到不得了，17年佢對我（好像）一啲功勞都無」。（梁鵬威攝）

幫公司到街市買魚期間跣倒受傷 無醫療津貼、無有薪病假

除了外勞，霞姐又憶述指，在食店工作的頭九年，老闆對她態度還不錯，但之後店面請到一批外勞後，對她態度亦有所改變。

霞姐又憶述17年間，曾因工嚴重受傷三次，但老闆都沒有報工傷，亦沒有支付醫療費用，大嘆對方無良。其中一次，霞姐替店舖到街市買魚期間，因地面濕滑跣倒，「個頭腫到拳頭咁大，痛到滮尿。」

她說回到店時，竟換來老闆一句「抵死啦，你咁唔小心」。事後霞姐由親人陪同入院，所有醫療都是她自費，而停工休息四日，並無享有薪病假。

王先生（化名）2月入職九龍區一間連鎖集團餐廳，他稱上班未夠一個月，就被踢出公司在通訊軟件的報更群組。（梁鵬威攝）

66歲的王先生（化名）以往從事資訊科技行業，因疫情生意大受打擊，公司倒閉後，於2月下旬入職九龍區一間連鎖集團的餐廳，該品牌在港有近40間餐廳，連同同集團其他品牌，則有超過200間。

王先生（化名）入職第17日，有相熟同事向他表示，公司招請到外勞，着他「搵定後路」。（梁鵬威攝）

試用期內突然無再派更 質疑因公司聘請了外勞

王先生在該店任職廚房助理，每日工作10小時，月薪為16,500元，其餘薪酬、假期等乎合例規定。不過，在王先生入職第17日，有相熟同事向他表示，公司招請到外勞，他們即將加入，着他「搵定後路」，故王先生翌日向公司請假見工。

當日是公司公布未來一周更表的日子，不過王先生在無收到通知下，被人從公司在通訊軟件的報更群組上踢出組。王先生其後致電分區經理，對方表示稍後會安排他到去其他區的分店工作，不過一直未有回音，最終王先生在無工開的情況下，被迫辭職。由於事件發生之時，王先生仍處於首月試用期，因此未有代通知金等可追討。

王先生（化名）2月入職九龍區一間連鎖集團餐廳，上班未夠一個月，被從公司在通訊軟件的報更群組上剔除。（梁鵬威攝）

指「通風報信」同事被長期加班 最終辭職

王先生又指，更諷刺的是，當初向他「通風報信」的同事，本來同樣每日工作10小時，同期被公司要求改為每日12小時，加班費為56元每小時，比平均時薪略低。該同事由於被迫長期加班，最終同樣辭職。

勞工處表示，按「補充勞工優化計劃」規定，僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員，僱主如違反規定，處方會作出行政制裁。（資料圖片）

勞工處：僱主不得以外勞取代在職本地員工 違者需面臨行政制裁

《香港01》向勞工處查詢有關外勞取代本地僱員的投訴個案宗數、僱主違規數目等，未獲正面回應。處方表示，按「補充勞工優化計劃」規定，僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員；如需裁員，應先裁減輸入勞工。僱主如違反相關規定，勞工處會作出行政制裁。

處方呼籲，如僱員懷疑僱主以輸入勞工取代本地僱員或僱傭權益受損，應盡快向勞工處舉報，勞工處會進行調查及跟進。

勞工處又指，現正檢討優化計劃，包括涵蓋範圍、運作和實施安排；促進及確保本地工人優先就業的措施；保障輸入勞工權益的措施。政府會充分考慮各持份者的意見，從而擬定未來路向。