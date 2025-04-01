登打士茶餐廳結業　食客請假光顧讚人情味濃　自願擔任小幫手

旺角登打士茶餐廳今日（31日）最後一日營業，不少食客特意過來光顧留念，場內滿座，有客人直呼不捨。



有熟客見店內繁忙，自發擔任小幫手，助店主收錢、下單及收拾餐枱。他表示，店主不時會分享餐點給食客，慢慢大家變得熟悉，「之後見到佢哋太忙太辛苦，都會主動幫下手」。



今日（31日）是登打士茶餐廳營業的最後一日，不少市民特意過來幫襯留念，場內食客滿堂，有客人直呼不捨。（林子慰攝）

店主琳琳幫助流浪貓找歸宿 成愛貓人士聚腳點

位於旺角砵蘭街的「登打士茶餐廳」，由店主琳琳於2016年時創立，營業9年來多次救助區內流浪貓，為牠們尋家，曾幫助逾286隻流浪貓找到歸宿，又因食物價錢平價，成為不少愛貓人士及街坊的日常打躉點。

惟茶餐廳於今日（31日）結業，不少人感到惋惜，趁最後一日過來光顧。記者約下午4時到場，場內食客滿座，場外亦有人龍，店主琳琳更忙到無停手。

今天很多人特意從很遠過來，天水圍、紅磡、粉嶺、上水等，更有人請假過來和我們說加油！ 店主琳琳

今日（31日）是登打士茶餐廳營業的最後一日，晚上外面有食客排隊等光顧。（林子慰攝）

店主難忘與食客一同幫忙餵大貓BB「牛脷」

開業9年，問及印象最深刻的事情是什麼？琳琳表示，是救助貓貓「牛脷」的故事，當時「牛脷」出生不久，尚未開眼，需要定期人手餵奶，惟當時開店很忙，同時照顧嬰兒貓及店舖令她分身不暇，幸好一眾熟客及街坊自發幫忙餵奶，令「牛脷」順利長大。

琳琳表示，現時店內的貓貓們大多找到歸宿，自己亦會領養7隻。被問未來是否會再開舖救助流浪貓？她回答，現時暫未有計劃，首要任務是令貓貓們熟悉新環境，好好安頓牠們。

日日到來「打躉」食客：新式茶茶餐廳坐久了會被趕走

貓貓安頓好了，那食客怎麼辦？日日都於茶餐廳「打躉」的程先生直言，「無㗎啦，以後直接去返工！」程表示，因住附近，茶餐廳離工作地方又不遠，現時每日工作前，都會過來探視貓仔，與客人、店主聊天，喝一兩杯飲品後再去作。

他說，日後不會再去其他地方「打躉」，「出邊啲嘢又貴，一杯嘢起碼25蚊，呢到一杯野20蚊。」他更指，新式茶茶餐廳不能長時間逗留及休息，如果坐很久便會被趕走，不像「登打士茶餐廳」般有人情味。

他直言茶餐廳結業，最不捨得是店內的貓貓們，「一落到黎唔見咗啲貓，又無咗個（成日落嘅）地方，講講下有啲想喊了。」

熟客唐先生則表示，從三四年前開始光顧此茶餐廳，一星期來兩三次，認為「登打士茶餐廳」與貓Cafe很不同。他說，貓Cafe規矩很多，而且價錢偏貴，但茶記有種「麻甩味」，消費門檻低，男女老少都可以過來玩貓進食，形容這裏是心靈避風港。

這裡是個治癒的地方，生活中有不開心的事情，只要來此玩貓進食，基本上可以紓解一大半。 熟客唐先生

常客組建群組相約到茶餐廳相聚 店主Omakase食物招呼

經常流連於茶餐廳，與茶餐廳常客漸漸熟絡，成為朋友，更與他們組建了熟客群組，於群組中探討貓經及相約到茶餐廳相聚等，店主更曾以「Omakase」（廚師發辦）的特製餐點招待他們。

在充滿人情味的氛圍下，唐先生及朋友們亦會自發擔任小幫手，助店主收錢、下單及收拾餐枱，「見到店主太忙太辛苦，都會想主動幫下手」。

至於茶餐廳結業後，唐先生是否會轉移陣地消磨時間？他坦言自己亦在想這個問題，惟未有答案。「嘢食都係其次，最重要的是地方（及人），如果個地方無咗，都唔會營造到個歸屬感。」

初次光顧的陳先生表示，過往未有機會光顧，知悉今日結業特意請假過來留念。（林子慰攝）

請假過來光顧食客 是首次也是最後一次

初次光顧的陳先生表示，留意茶餐廳許久，惟住處較遠，過往未有機會光顧，知悉今日結業，特意請假過來留念。他對茶餐廳結業感到可惜，希望未來茶餐廳可以重新開業，「開喺港島區更好」，可以常常光顧。