在職家庭津貼多發至少4850萬　490萬未追回　有個案追足5年未回水

審計報告透露在職家庭津貼辦事處（職津辦）特別調查後，發現有申請人涉嫌欺詐，獲多發津貼合共140萬元，已轉介警方跟進。其中有人被定罪，判監2至4個月，緩刑3年。



自2018年推出職津以來，職津辦多發至少4,850萬元津貼。截至今年1月，估計多達418宗個案未追回欠款，合共約490萬元，有個案追討超過5年仍未成功「回水」。審計署指，追討多發的津貼「對公帑有財政影響」，要求職學處加快追討。



職津計劃支援沒有領取綜援而工時較長的低收入在職住戶，以鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。（資料圖片／黃寶瑩攝）

審計報告透露在職家庭津貼辦事處（職津辦）特別調查後，發現有申請人涉嫌欺詐，獲多發津貼合共140萬元。(資料圖片)

特別調查揭有人呃職津 涉140萬元

職津計劃支援沒有領取綜援而工時較長的低收入在職住戶，以鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。職津計劃自2018年4月推出至2024年9月期間，70.4萬宗申請獲批，涉及約110億元。

在職家庭津貼辦事處（職津辦）的特別調查組會抽查部份個案，調查津貼金額是否準確計算、有否涉及懷疑欺詐等。審計報告未有公布職津辦至今調查了多少宗個案，僅交代截至2024年12月9日，有84%個案已完成調查。

已完成調查個案中，有1%個案懷疑涉及欺詐，轉介警方調查，涉及多發合共140萬元津貼。有人被定罪及判監2至4個月，緩刑3年。另外，有18%已完成調查的個案涉及多發津貼2,010萬元。

推出職津以來至少多發4,850萬元津貼

除了特別調查外，職津辦內部覆核、覆核／上訴個案亦能查出津貼金額的偏差。職津辦會從該申請人往後的申請中抵銷，或者發出一繳款單，再發出催繳通知書。

由推出職津計劃至去年9月，職津辦討回4,300萬元多發津貼，另外截至去年12月11日，有465宗個案未成功追討，涉款550萬元。意味着職津辦多年來，多發至少4,850萬元津貼。未成功追討個案中，約一半個案超過1年尚未處理，有6宗更超過5年，涉款7.3萬元。

職津辦表示截至今年1月22日，已討回47宗個案約60萬元欠款。由此推算，估計尚有最多418宗個案未「回水」，合共約490萬元，部份個案轉交律政司跟進，亦有申請人破產等情況。

審計署：影響公帑 應縮短程序加快追討

審計報告發現，職津辦向申請人發出催繳通知書，逾期介乎6至154天不等，認為職學處處長應加快追討津貼。報告又指，特別調查個案可以追討多發津貼，對公帑有財政影響，有個案展開後要567至1221天仍未完成，即約19至40個月，審計署認為需要縮短。

職學處處長同意建議，會密切監察特別調查組的追討行動等。