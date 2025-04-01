在職家庭津貼計劃2025｜最新入息資產上限　津貼額、申請方法一覽

【在職家庭津貼計劃入息上限/在職家庭津貼計劃入息上限2025/在職家庭津貼計劃金額】勞工及福利局今日（1日）公布調整在職家庭津貼計劃2025至26年度入息及資產限額，雖然根據機制，六人或以上住戶的入息限額須收緊，五人住戶入息限額將低於四人住戶，但當局指考慮到香港經濟仍面對挑戰，決定維持六人或以上住戶的職津入息限額在上年度水平、調整五人住戶的職津入息限額至四人住戶的水平，以及按機制調高其餘住戶類別的職津入息限額。



當局指，上述安排將由本月的申領月份起適用，為期一年。此外，政府會按財政預算案建議，向領取職津住戶發放一次性額外款項，預計最快可於相關《條例草案》獲立法會通過後一個月起發放。職津計劃調整後的入息及資產限額，一文看清。



政府4月1日公布，調整在職家庭津貼計劃二○二五至二六年度的入息及資產限額。（資料圖片）

在職家庭津貼計劃2025｜入息及資產限額（適用於二○二五年四月至二○二六年三月申領月份）

在職家庭津貼計劃調整後入息及資產限額（適用於二○二五年四月至二○二六年三月申領月份）

在職家庭津貼計劃2025｜資格

．申請住戶（包括1人住戶）達到工時要求，而住戶的入息及資產符合有關限額。

．如欲申請計劃下的兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）



當局指，職津計劃支援收入較低且沒有領取綜援的在職住戶，鼓勵全職工作、自力更生和多勞多得，並為育有合資格子女的住戶提供兒童津貼。職津計劃的津貼額因應住戶入息及工時按月審批，申領期為遞交申請之前六個曆月，合資格住戶須就每個申領期提出申請。

在職家庭津貼計劃2025｜申請方法

遞交申請辦法

一：使用網上申請服務

申請人可經網上申請服務遞交申請及上載證明文件。

二：使用文本申請表格/申請文件可於以下地點索取或按此下載：



1/在職家庭及學生資助事務處轄下的在職家庭津貼辦事處

九龍觀塘海濱道181號9樓 (入口位於駿業街近觀塘海濱)



2/在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處

九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署11樓

九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心12樓

九龍啟德協調道3號工業貿易大樓5樓



3/勞工處各就業中心及各行業性招聘中心這連結會以新視窗打開。



4/社會福利署各分區福利辦事處



5/民政事務總署各區民政諮詢中心



在職家庭津貼計劃2025｜津貼金額

．視乎住戶入息，基本津貼、中額津貼、高額津貼以及兒童津貼會以全額、3/4額或半額發放。

在職家庭津貼計劃2025｜津貼金額。

在職家庭津貼計劃2025｜申請截止日期

．職津計劃的申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月，申請截止日期為申領期下一個月的最後一日。例如申請人擬申請1月至6月的津貼，申請需於當年7月1日至31日提交，如此類推。逾期或申領期無效的申請一般將不獲受理。

政府4月1日公布，調整在職家庭津貼計劃二○二五至二六年度的入息及資產限額。（資料圖片/政府新聞處）

在職家庭津貼計劃2025｜申請結果及發放安排

．完成處理申請後，申請人會收到書面的申請結果通知，而獲批的津貼會直接存入申請人的銀行帳戶內。

一次性額外款項於《2025年撥款條例草案》獲通過後一個月起發放

當局今日指，若《2025年撥款條例草案》獲立法會通過，政府會按2025至26年度《財政預算案》的建議，向領取職津住戶發放一次性額外款項，預計最快可於《條例草案》獲立法會通過後一個月起發放。

當局又指，在適用期內提交職津申請而最終獲批的住戶將符合資格領取額外款項。適用期為由通過《條例草案》當月第一天起至通過《條例草案》當天，以及該月份之前六個曆月。如以郵遞提交申請，郵戳日期將被視為申請日期。

新申請人或過往曾領取職津但尚未在適用期內提交申請的人士，須在適用期屆滿前（即立法會通過《條例草案》當天或之前）提交申請，以符合資格領取額外款項。額外款項相當於領取人士在適用期內最近一次提交而最終獲批的職津申請中，獲批月份的平均每月津貼金額的一半，金額因個案而異。

如職津住戶在立法會通過《條例草案》當天正領取綜援，該住戶只可在職津計劃或綜援計劃下領取其中一種額外款項，金額以較高者為準。