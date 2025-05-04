審計署下半年辦工作坊教部門高層善用公帑　將應用AI或產更多報告

財政預算案提出，審計署將為政府部門及公營機構的高層管理人員舉辦工作坊，強化審慎理財及善用公帑的理念。審計署署長林智遠指，工作坊仍在籌備階段，預計於今年第3、4季進行。林智遠又認為國家安全方案，部門和機構需時適應相關新法例，審計署會協助加強執行。



另外，審計署開始應用人工智能，林智遠不排除之後每年可產出更多審計報告，但強調審計署要保持獨立和調查內容機密，要小心處理。



審計署署長林智遠在無綫電視節目《講清講楚》中指，加強公營審慎理財意識的工作坊，可望在第三、四季推出。（資料圖片）

審計署將協助政府部門或公營機構維護國安。（政府新聞處圖片）

料審慎理財工作坊今年下半年推出

財政預算案提出，審計署為政府部門及公營機構的高層管理人員舉辦工作坊，通過其經驗及個案分享，強化政府部門及公營機構的管理層對審慎理財和善用公帑的觀念。

審計署署長林智遠在無綫電視節目《講清講楚》中指，工作坊有望在第3、4季推出。他解釋是由於預算案近期在立法會三讀通過，而且希望分享「貼地」及最新案例，因此預計要待立法會討論最新一份審計報告後才可進行。

2024年10月1日，在「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」，紀律部隊儀仗隊及青少年制服團隊在升旗儀式中列隊。（政府新聞處圖片）

加強協助部門維護國安

最近數份審計報告，均有提到有部門或機構在維護國安方面有所不足，林智遠認為是因為國安法例仍然較新，不少機構在過程中一直有改善，「佢哋唔係無㗎喎，只係有啲地方漏咗」。他表示署方會給予部門或機構時間改進，亦會協助加強執行，推動相關工作。

應用人工智能或能產出更多審計報告

另外，林智遠指審計署開始應用人工智能，設有專門小組研究使用政府的人工智能模型，希望所有同事都認識如何使用，猶如使用電話一樣。他又不排除使用人工智能後，每年可產出更多審計報告，但強調審計署要保持獨立和調查內容機密，所以要小心處理。