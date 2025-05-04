五一黃金周｜西環籃球場打卡點人氣旺　打波居民：驚射籃揼到他們

內地五一黃金周假期今日（4日）來到第四天，仍有逾10萬內地旅客來港。位於港鐵堅尼地城站C岀口附近的科士街遊樂場籃球場，因小紅書網民熱捧而成為網紅景點，今天下午約5時，仍有近百名旅客前來，籃球場鐵線網旁拍攝街景與海景。據居民表示，早兩日打卡的旅客更多。



有內地遊客特意前來球場拍攝對面的海，認為此處景色漂亮；但亦有平日於球場打籃球的居民稱，大量遊客來拍照打卡妨礙打波，他以自己為例，「我驚由於我唔入，個波揼到佢哋，唔知點算好，費事嘈。 」



內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（梁鵬威攝）

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（梁鵬威攝）

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（梁鵬威攝）

內地遊客：兩排建築中間有個海 還挺好看的

來自河南的陳先生第一次來香港旅遊，指已在港逗留約三天，今天晚上便會離開。他今天特意來到科士街遊樂場的籃球場拍攝對面的海，又認為此處景色漂亮。他說是次旅程曾到訪尖沙咀星光大道、觀賞維多利亞港景色等，感覺香港繁華。至於對港人的感覺，他說:「反正遇到的都挺熱情。」

陳先生說，此行在港購買了免稅煙、藥品等商品，整個行程預算花約港幣4,000元，認為花費「還可以」，對比在內地也不算貴。他表示，以後若再來港的話，會坐船遊維多利亞港，「晚上在船上挺美的，吹吹海風。」

同樣是首次訪港的還有來自江蘇的龐小姐，她稱今天的行程剛好路過堅尼地城，故前來科士街遊樂場的籃球場拍照，指這裏「有兩個建築中間有個海，還挺好看的」。她說今天是她來港旅遊的第四天，去過中環等景點，「香港挺好，風景挺美。」

龐小姐說，此行預算花約人民幣5,000元，包括機票、住宿、美食及門票，認為花費「還好」。她續說，對香港的印象不錯，以後有機會的話會與朋友再來香港旅遊。

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（梁鵬威攝）

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（梁鵬威攝）

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（梁鵬威攝）

因看到小紅書貼文來看 深圳遊客：看得不是很清楚

來自深圳的盧小姐指在小紅書看到相關貼文，故今天特意前來科士街遊樂場的籃球場拍照打卡。被問及覺得球場對面的海景色如何，她笑言「看得不是很清楚」。她稱這次是她第一次來香港旅遊，打算在港逗留一天，「因為（明天）要上學」。她今天已到過尖沙咀等景點，對香港的印象好，稱「人也好，景也好」，花費約600元。

來自深圳的盧小姐指在小紅書看到相關貼文，故今天特意前來科士街籃球場拍照打卡。（董素琛攝）

澳洲遊客慕名而來：網上有人說這裏是秘景

來自澳洲的遊客George與太太來港旅遊七天，稱這次是他首次訪港。他今天亦來到堅尼地城球場拍照打卡，「我在網上看到有人說這裏是秘景，但其實並不太隱蔽，我猜是超級出名（ I saw somewhere on the internet saying it’s a hidden gem, but it’s not so hidden, super popular I guess）」，認為此處風景好（It’s good, interesting）。

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場拍攝風景，有青年照打籃球。（梁鵬威攝）

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場拍攝風景，有青年照打籃球，有人則坐在場邊等。（梁鵬威攝）

打籃球居民指妨礙打波：驚個波揼到遊客 唔知點算好

居於附近的梁先生，平日一個月會到此球場打籃球五至六次，他稱自從有了小紅書以後，便有很多來拍照打卡的遊客，情況已持續約一年時間。他認為這個現象妨礙到在球場打籃球的人士，「最簡單你咁多人喺度，譬如好似我喺度鬥緊波，我離遠射波我都唔敢射…… 我驚由於我唔入，個波揼到佢哋，唔知點算好，費事嘈 」。

梁先生指，今天來此處打卡的人，不及早兩日都多。被問及場地方該如何平衡來打卡的遊客及打籃球人士之間的利益，他直指「平衡唔到」，又說這裏是公眾地方，「唔可以唔畀佢（遊客）上嚟。」

另一波友：如果可令旅行業更加有收入 我無所謂

於加拿大留學、居於東區的Daniel最近才回港，指昨日亦有來到球場打籃球，認為今天來打卡的遊客人數與昨天差不多。對於遊客來此處打卡拍照，他稱「（遊客）唔行入籃球場就冇問題」，又指遊客來港總需理由，「如果呢個地方可以令香港旅行業更加有收入嘅話，我都冇咩所謂嘅」。