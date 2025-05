五一黃金周｜西環籃球場打卡點人氣旺　打波居民：驚射籃揼到他們

內地五一黃金周假期今日(4日)來到第四天,仍有逾10萬內地旅客來港。位於港鐵堅尼地城站C岀口附近的科士街遊樂場籃球場,因小紅書網民熱捧而成為網紅景點,今天下午約5時,仍有近百名旅客前來,籃球場鐵線網旁拍攝街景與海景。據居民表示,早兩日打卡的旅客更多。



有內地遊客特意前來球場拍攝對面的海,認為此處景色漂亮;但亦有平日於球場打籃球的居民稱,大量遊客來拍照打卡妨礙打波,他以自己為例,「我驚由於我唔入,個波揼到佢哋,唔知點算好,費事嘈。 」



內地黃金周第四日(5月4日)有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場,隔着鐵線網拍攝風景。(梁鵬威攝)

內地遊客:兩排建築中間有個海 還挺好看的

來自河南的陳先生第一次來香港旅遊,指已在港逗留約三天,今天晚上便會離開。他今天特意來到科士街遊樂場的籃球場拍攝對面的海,又認為此處景色漂亮。他說是次旅程曾到訪尖沙咀星光大道、觀賞維多利亞港景色等,感覺香港繁華。至於對港人的感覺,他說:「反正遇到的都挺熱情。」

陳先生說,此行在港購買了免稅煙、藥品等商品,整個行程預算花約港幣4,000元,認為花費「還可以」,對比在內地也不算貴。他表示,以後若再來港的話,會坐船遊維多利亞港,「晚上在船上挺美的,吹吹海風。」

同樣是首次訪港的還有來自江蘇的龐小姐,她稱今天的行程剛好路過堅尼地城,故前來科士街遊樂場的籃球場拍照,指這裏「有兩個建築中間有個海,還挺好看的」。她說今天是她來港旅遊的第四天,去過中環等景點,「香港挺好,風景挺美。」

龐小姐說,此行預算花約人民幣5,000元,包括機票、住宿、美食及門票,認為花費「還好」。她續說,對香港的印象不錯,以後有機會的話會與朋友再來香港旅遊。

內地黃金周第四日(5月4日)有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場,隔着鐵線網拍攝風景。(梁鵬威攝)

因看到小紅書貼文來看 深圳遊客:看得不是很清楚

來自深圳的盧小姐指在小紅書看到相關貼文,故今天特意前來科士街遊樂場的籃球場拍照打卡。被問及覺得球場對面的海景色如何,她笑言「看得不是很清楚」。她稱這次是她第一次來香港旅遊,打算在港逗留一天,「因為(明天)要上學」。她今天已到過尖沙咀等景點,對香港的印象好,稱「人也好,景也好」,花費約600元。

來自深圳的盧小姐指在小紅書看到相關貼文,故今天特意前來科士街籃球場拍照打卡。(董素琛攝)

澳洲遊客慕名而來:網上有人說這裏是秘景

來自澳洲的遊客George與太太來港旅遊七天,稱這次是他首次訪港。他今天亦來到堅尼地城球場拍照打卡,「我在網上看到有人說這裏是秘景,但其實並不太隱蔽,我猜是超級出名( I saw somewhere on the internet saying it’s a hidden gem, but it’s not so hidden, super popular I guess)」,認為此處風景好(It’s good, interesting)。

內地黃金周第四日(5月4日)有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場拍攝風景,有青年照打籃球。(梁鵬威攝)

打籃球居民指妨礙打波:驚個波揼到遊客 唔知點算好

居於附近的梁先生,平日一個月會到此球場打籃球五至六次,他稱自從有了小紅書以後,便有很多來拍照打卡的遊客,情況已持續約一年時間。他認為這個現象妨礙到在球場打籃球的人士,「最簡單你咁多人喺度,譬如好似我喺度鬥緊波,我離遠射波我都唔敢射…… 我驚由於我唔入,個波揼到佢哋,唔知點算好,費事嘈 」。

梁先生指,今天來此處打卡的人,不及早兩日都多。被問及場地方該如何平衡來打卡的遊客及打籃球人士之間的利益,他直指「平衡唔到」,又說這裏是公眾地方,「唔可以唔畀佢(遊客)上嚟。」

另一波友:如果可令旅行業更加有收入 我無所謂

於加拿大留學、居於東區的Daniel最近才回港,指昨日亦有來到球場打籃球,認為今天來打卡的遊客人數與昨天差不多。對於遊客來此處打卡拍照,他稱「(遊客)唔行入籃球場就冇問題」,又指遊客來港總需理由,「如果呢個地方可以令香港旅行業更加有收入嘅話,我都冇咩所謂嘅」。