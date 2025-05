今日新聞8分鐘｜五一內地客麥當勞過夜｜男公路落的狂奔被警截獲

熟客失聯數月 屯門寵物店老闆等來護士電話 揭中風入院無人照顧

熟客失聯幾月,寵物用品店老闆不斷尋找,昨日(3日)終於得到回應,但來電的是聯合醫院護士。原來熟客中風,院方一直無法聯絡其親友,只能打電話給寵物店老闆。老闆Nono感嘆:「我對周生已經有啲痛心, 一個人中風之後身邊冇屋企人,好希望快啲幫佢搵返可以陪伴佢。」

五一|大圍村被譽「港版小京都」 成另類打卡點 北京客讚可愛

五一黃金周踏入第三日,不少內地旅客訪港。為感受貼地的歷史文化,部份社區景點,成為了《小紅書》推薦的另類打卡地點,包括大圍村一帶,有內地網民譽為「港版小京都」。今日(3日)午後,有北京旅客專程前往拍照「打卡」,形容景點「挺可愛的」、有生活氣息。

金價高位│五一深圳水貝逼爆 港客出貨賺5成:回收價更高交易透明

黃金價格近年持續升高,內媒《第一財經》3日報道,內地五一長假期間,大量遊客在深圳水貝的主要黃金珠寶賣場「掃貨」及出手黃金,黃金舖位被圍堵得水洩不通。

更有港人在當地出手前年囤積的黃金,帳面大賺5成,表示「與她家附近相比,水貝黃金的回收價更高,交易也相對透明」。

五一黃金周|油尖麥當勞大批內地客過夜 男生︰快閃訪港無訂酒店

內地五一黃金周假期開始,大量內地旅客來港旅遊,有港人在社交平台反映,旺角麥當勞有大批內地遊客懷疑「窮遊」,霸佔店內座位借宿過夜。

有片|吐露港公路赤膊男落的士狂奔 再登的士終被警截獲送院

網上今晚(3日)流傳一段影片,一名赤膊男子在公路上狂奔,登上一輛因塞車停在快線之的士。一名軍裝警尾隨追截,邊試圖打開的士車門接觸赤膊男,邊示意尾隨司機繼續前行,隨後有另一名軍裝警趕至支援。

警方表示,今晚上8時54分,一名的士司機報案指,他接載一名男乘客,沿吐露港公路往大埔方向駛至中大醫院對開時,男乘客突然在公路上打開車門,下車往沙田污水處理廠方向奔跑,其個人物品仍留在車上。警員接報趕至,在約120米外截獲23歲姓廖男事主,惟他當時情緒激動,遂召救護車將他送往那打素醫院治理。案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

五一|因掟屎爆紅南寧「丟那猩」連假闖禍?扔石塊砸傷遊客送醫

廣西南寧動物園的黑猩猩,因為整天在園區內東奔西走,又向遊客拋擲泥沙甚至糞便,而深受遊客、網民喜愛,更有人幫牠取名為「丟那猩」,在2022年開始爆紅,不過他也曾因為朝遊客扔膠水瓶。

巴菲特年底退任巴郡CEO:貿易不應成為武器 各國應專注本身優勢

美國知名投資人巴菲特(Warren Buffett)5月3日出席旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)的年度股東會時,不點名批評美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)主張的高關稅政策屬「戰爭行為」。巴菲特強調向全球多國開徵高額關稅是錯誤,而貿易不應成為武器(Trade should not be a weapon)。巴菲特在股東會尾段表示,自己將會在年底退任巴郡行政總裁,將向董事會推薦副主席阿貝爾(Greg Abel)接任。

特朗普內閣人事變動 國務院發言人記者會期間尷尬獲悉|有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月1日突然宣布提名國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)出任駐聯合國大使,讓國務卿魯比奧暫時兼任國安顧問一職。誠如特朗普上屆總統任期的風格,他在社交平台撰文公布這個消息,而正在國務院召開發布會的發言人似乎並不知情,她尷尬地表示,自己也是從記者口中得悉這個消息。