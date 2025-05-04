今日新聞8分鐘｜五一內地客麥當勞過夜｜男公路落的狂奔被警截獲

熟客失聯數月 屯門寵物店老闆等來護士電話 揭中風入院無人照顧

熟客失聯幾月，寵物用品店老闆不斷尋找，昨日（3日）終於得到回應，但來電的是聯合醫院護士。原來熟客中風，院方一直無法聯絡其親友，只能打電話給寵物店老闆。老闆Nono感嘆：「我對周生已經有啲痛心， 一個人中風之後身邊冇屋企人，好希望快啲幫佢搵返可以陪伴佢。」

五一｜大圍村被譽「港版小京都」 成另類打卡點 北京客讚可愛

五一黃金周踏入第三日，不少內地旅客訪港。為感受貼地的歷史文化，部份社區景點，成為了《小紅書》推薦的另類打卡地點，包括大圍村一帶，有內地網民譽為「港版小京都」。今日（3日）午後，有北京旅客專程前往拍照「打卡」，形容景點「挺可愛的」、有生活氣息。

金價高位│五一深圳水貝逼爆 港客出貨賺5成：回收價更高交易透明

黃金價格近年持續升高，內媒《第一財經》3日報道，內地五一長假期間，大量遊客在深圳水貝的主要黃金珠寶賣場「掃貨」及出手黃金，黃金舖位被圍堵得水洩不通。

更有港人在當地出手前年囤積的黃金，帳面大賺5成，表示「與她家附近相比，水貝黃金的回收價更高，交易也相對透明」。

五一黃金周｜油尖麥當勞大批內地客過夜 男生︰快閃訪港無訂酒店

內地五一黃金周假期開始，大量內地旅客來港旅遊，有港人在社交平台反映，旺角麥當勞有大批內地遊客懷疑「窮遊」，霸佔店內座位借宿過夜。

有片｜吐露港公路赤膊男落的士狂奔 再登的士終被警截獲送院

網上今晚（3日）流傳一段影片，一名赤膊男子在公路上狂奔，登上一輛因塞車停在快線之的士。一名軍裝警尾隨追截，邊試圖打開的士車門接觸赤膊男，邊示意尾隨司機繼續前行，隨後有另一名軍裝警趕至支援。

警方表示，今晚上8時54分，一名的士司機報案指，他接載一名男乘客，沿吐露港公路往大埔方向駛至中大醫院對開時，男乘客突然在公路上打開車門，下車往沙田污水處理廠方向奔跑，其個人物品仍留在車上。警員接報趕至，在約120米外截獲23歲姓廖男事主，惟他當時情緒激動，遂召救護車將他送往那打素醫院治理。案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

五一｜因掟屎爆紅南寧「丟那猩」連假闖禍？扔石塊砸傷遊客送醫

廣西南寧動物園的黑猩猩，因為整天在園區內東奔西走，又向遊客拋擲泥沙甚至糞便，而深受遊客、網民喜愛，更有人幫牠取名為「丟那猩」，在2022年開始爆紅，不過他也曾因為朝遊客扔膠水瓶。

巴菲特年底退任巴郡CEO：貿易不應成為武器 各國應專注本身優勢

美國知名投資人巴菲特（Warren Buffett）5月3日出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的年度股東會時，不點名批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主張的高關稅政策屬「戰爭行為」。巴菲特強調向全球多國開徵高額關稅是錯誤，而貿易不應成為武器（Trade should not be a weapon）。巴菲特在股東會尾段表示，自己將會在年底退任巴郡行政總裁，將向董事會推薦副主席阿貝爾（Greg Abel）接任。

特朗普內閣人事變動 國務院發言人記者會期間尷尬獲悉｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月1日突然宣布提名國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）出任駐聯合國大使，讓國務卿魯比奧暫時兼任國安顧問一職。誠如特朗普上屆總統任期的風格，他在社交平台撰文公布這個消息，而正在國務院召開發布會的發言人似乎並不知情，她尷尬地表示，自己也是從記者口中得悉這個消息。