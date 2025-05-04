五一黃金周｜首4日82.5萬內地旅客來港　超出去年5日總和7.7%

內地五一黃金周今日（4日）來到第四日，入境處截至晚上9時，錄得14.3萬人次的內地旅客入境，連續四日多於去年同日，暫累計合共有82.5萬人次，比去年黃金周五日總和（76.6萬人次）已多出約5.7萬人次或7.7%。



出境方面，今日有39.3萬人次港人離境，兩日合共83.7萬人次，而過去兩日回港居民合53.3萬人次，即尚有約30萬人次外遊未返港。



內地黃金周第四日（5月4日），有內地旅客在西環網紅景點打卡，借有「HONG KONG」字樣招牌記錄來港。（梁鵬威攝）

內地黃金周第四日（5月4日），有內地旅客在西環網紅景點打卡，石牆樹為他們拍攝目標之一。（梁鵬威攝）

內地黃金周第四日（5月4日）有大批旅客到網紅景點西環科士街遊樂場籃球場，隔着鐵線網拍攝風景。（梁鵬威攝）

39萬港人出境 近半經羅湖及落馬洲支線口岸北上

截至晚上9時，入境處資料顯示，有441,839人次入境，591,634人次出境，合共逾100萬人次。

港人方面，有267,967人次入境，比出境為少三分一，今日有393,330人次出境，不過已比昨日44.3萬人次少12.6%。大部份北上內地，當中最多人經羅湖及落馬洲支線口岸北上，分別有92,592人次及82,470人次。

昨今合共有83.7萬人次港人出境，而回港則有53.3萬人次，即尚有30.4萬人未回港。

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推算尚有3.36萬名內地旅客留港

內地旅客方面，今日截至晚上9時有143,165人次來港，四日都高過去年五一黃金周同日。當中四分一（35,476）坐高鐵入境，另25,806人次經落馬洲支線口岸到港，另各約2萬人經羅湖口岸及深圳灣口岸到港。今日出境人次則多於入境人次，共有156,665人次，最多經高鐵西九龍站離港。

累計四日有82.5萬人次內地旅客來港，已超過去年五一黃金周五日76.6萬人次總和，多出約5.7萬人次或7.4%。扣除出境的79.2萬人次，尚有約33,580名內地旅客留港。

約下午1時半，位於尖沙咀慶芳的「蘭芳園」店外大排長龍，隊伍排至轉角升降機位置。（林子慰攝）

從哈爾濱來的大學生陳小姐（左）及梁小姐（右）表示，預計在港逗留3至4天，來港第一餐便選擇該餐廳。（林子慰攝）

過去4日有15.2萬非內地旅客來港

日本4月底至5月初也是黃金周，適逢今年韓國及泰國在5月初也有連假，近日在市面多了外國旅客，包括台灣旅客在內，4日來累計有15.2萬非內地旅客來港，同樣超過去年五一黃金周錄得的總和13.7萬名，多出約一成。

日本旅客Shota（左）及Shiori（右）左表示，Bakehouse的蛋撻於日本Instagram中很出名。（林子慰攝）