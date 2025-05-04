五一黃金周｜尖沙咀人氣旺　蘭芳園打蛇餅　網紅店帶旺區内店舖

五一黃金周期間，香港迎來旅遊熱潮，尖沙咀多個知名景點及網紅打卡位人龍不斷。著名茶餐廳「蘭芳園」位於尖沙咀的分店今日（4日）人頭湧湧，人龍排至轉角位，店員表示需等待逾15至20分鐘才可入座。



區內店舖受惠旅遊熱潮，人流及生意額增加。曾於復活節時稱生意差的「何富記麵家」今午入座率爆滿，有食客需在店外等位。



有從哈爾濱來的大學生表示，趁長假到港珠澳地區遊玩，今日剛結束澳門之旅後便來香港，預計將逗留3至4天。她們表示，在大眾點評上看到「蘭芳園」的評價不錯，特意到此朝聖；有多次到港的台灣情侶表示，特意請假到香港遊玩，因不知這段日子為內地長假期，旅客數量超預期，下次將避免相關日期來港。



約下午1時半，位於尖沙咀慶芳的「蘭芳園」店外大排長龍，隊伍排至轉角升降機位置。（林子慰攝）

「蘭芳園」外人龍排到轉角位 等待逾15至20分鐘才可入座

約下午1時半，位於尖沙咀慶芳的「蘭芳園」店外大排長龍，隊伍排至轉角升降機位置，店員曾表示需等待逾15至20分鐘才可入座。隊伍中約七成為內地客，有三成為非內地客，包括韓國及台灣旅客等。有韓國旅客表示現時是韓國的長假，故不少韓國人選擇外遊。

從哈爾濱來的大學生陳小姐（左）及梁小姐（右）表示，預計在港逗留3至4天，來港第一餐便選擇該餐廳。（林子慰攝）

哈爾濱大學生孖住來港 第一餐即食「蘭芳園」

從哈爾濱來的大學生梁小姐及陳小姐表示，趁長假到港珠澳地區遊玩，前幾天在澳門旅行，今日剛到香港，預計逗留3至4天，已在香港預訂酒店，之後準備去維多利亞港海旁拍照、品嚐美食及乘搭電車。

她們表示，曾聽朋友推薦「蘭芳園」，亦在大眾點評中看到「蘭芳園」的評價不錯，故來港第一餐便選擇該餐廳。

台灣旅客李先生表示特意請長假來港旅行，他不知道近期是內地連假，下次避免五一長假來港。（林子慰攝）

台灣旅客：旅客數量超預期 下次避免五一長假來港

台灣旅客李先生則表示特意請長假來港旅行，但他不知道近期是內地連假，直言旅客數量超預期，下次將避免在該時段來港。他表示，是次為第四、第五次來港，預計遊玩3天。

被問為何會多次到港旅遊，他解釋說：「比較近。」在是次旅程中，他們曾去堅尼地城及山頂纜車觀光，兩人人均花費約港幣2,500元內。至於為何選擇「蘭芳園」，他們表示該餐廳很出名，將入內品嚐西多士。

慶芳內服飾舖Number 9表示五一黃金周時，店舖內人流較平日多。（林子慰攝）

同場店舖：食到人流 店舖內的客人較平日多

五一黃金周旅客眾多，除了「蘭芳園」人潮不斷外，該店所在的重慶大廈商場慶芳內的商舖亦多了旅客消費。約下午2時，慶芳內的食肆大多有六成滿，附近服飾舖Number 9負責人表示「食到人流」。該負責人稱，僅在慶芳開店數月，還未熟悉周遭環境，雖旅客未必是其針對的客戶群，但受惠黃金周及「蘭芳園」人流，店舖內的客人較平日多。

Bakehouse旁的「何富記麵家」曾於復活節時表示生意額較預期差，不過今日下午約1時，入座率爆滿，更有食客需在店外等位。（林子慰攝）

另外，位於尖沙咀漢口道的網紅烘焙店Bakehouse亦人頭湧湧，今早９時半曾見長龍，隊尾排至約9個舖位後。附近商舖的人流較早前多，在Bakehouse旁的「何富記麵家」曾於復活節時表示生意額較預期差，每日只有約數千元；不過今日下午約1時，「何富記麵家」入座率爆滿，更有食客需在店外等位。

而位於尖沙咀海防道的紀念品店「錦繡唐朝」依舊人氣鼎盛，店內水泄不通。

位於尖沙咀海防道的紀念品店「錦繡唐朝」今日（4日）依舊人氣鼎盛，店內水泄不通。（林子慰攝）