男子針灸後染食肉菌截肢　衞生署：銅鑼灣中醫診所樣本細菌同基因

一名47歲男子4月初證實感染稱「食人菌」或「食肉菌」的甲類鏈球菌，併發壞死性筋膜炎，需要截斷左下肢。衞生署其後在病人發病前曾到的銅鑼灣妙仁堂中醫診所的一個環境樣本，檢測出含有甲類鏈球菌。



署方今晚（6日)公布，經基因分析後，證實與病人的細菌基因相同，顯示在該診所環境發現的甲類鏈球菌與病人感染的細菌有關連及同源。署方表示香港中醫藥管理委員會正跟進事件，衞生署會全力配合，提供所需資料和協助。



至於病人發病前曾前往針灸上環黃力行中醫針灸所，今早復業，署方已收集環境樣本進行檢測，暫時沒有發現感染控制有明顯不當情況。



染食肉菌的47歲男病人4月初曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療。何醫師4月29日稱已安排全面消毒。（廖雁雄攝)

染食肉菌的47歲男病人4月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療。（廖雁雄攝)

病人意外扭傷 3度接受2名中醫師針灸治療

衞生署4月29日公布，該名47歲男子4月6日提起重物時意外扭傷，繼而左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺。他在4月7、9、10日曾到上環及銅鑼灣兩間中醫診所，接受兩名註冊中醫師的針灸治療。

患壞死性筋膜炎併發敗血性休克 左下肢截肢

第3次診治後翌日，男子發燒和左腳大腿疼痛，到港島一間私家醫院求醫。臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，第二日再轉送至瑪麗醫院，到4月13日接受左下肢截肢手術。

院方在病人臨床樣本驗出甲類鏈球菌，他潛伏期沒有外遊，沒有傷口或其他造成皮膚破損的創傷，家居接觸者亦沒有病徵。

一名47歲男子接受針炙後感染食肉菌。（示意圖/資料圖片）

甲類鏈球菌是一種存活於咽喉和皮膚上的細菌，一般過飛沫及接觸傳播。（視覺中國）

銅鑼灣中醫診所樣本驗出甲類鏈球菌 與患者同型

衞生署當日公布，在病人曾到的銅鑼灣中醫師診所，一個環境樣本驗出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型。調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。

署方今晚公布，經基因分析後，證實該環境樣本甲類鏈球菌，與病人感染的細菌基因相同，顯示在該診所環境發現的甲類鏈球菌，與病人感染的細菌有關連及同源。署方指香港中醫藥管理委員會正跟進事件，署方會全力配合，提供所需資料和協助。

何俊儒中醫師4月29日在診所內打點。（廖雁雄攝)

妙仁堂中醫診所何俊儒醫師：已安排全面消毒

據了解，涉事的處所及中醫師為銅鑼灣妙仁堂中醫診所的何俊儒醫師。他當日稱已安排全面消毒，未來將進一步調整業務。

衞生署指香港中醫藥管理委員會正跟進事件，署方會全力配合，提供所需資料和協助。（資料圖片）

衞生署到病人曾到上環中醫師診所收集環境樣本進行檢測

病人發病前也曾到上環另一註冊中醫師診所針灸，衞生署當日表示，人員多次到訪亦未見營業，署方會積極聯繫。署方今日表示，該診所早前因負責的註冊中醫師離港而未有營業，到今早復業，該署人員派員詳細檢視診所針灸及感染控制的程序，並已收集環境樣本進行檢測，暫時沒有發現感染控制有明顯不當情況。

據了解，該診所為上環黃力行中醫針灸所。