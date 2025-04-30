疑針灸後染食肉菌｜陳永光籲毋須恐慌　有消毒指引　針具不重複用

一名47歲男子到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師針灸治療，及後證實感染甲類鏈球菌，即俗稱「食人菌」或「食肉菌」，併發壞死性筋膜炎，需要截斷左下肢。香港註冊中醫學會會長、立法會議員陳永光今早（30日）在電台節目中表示，中醫針灸治療時有一套消毒指引及程序，一般而言會做好雙手消毒，亦不會重複使用針具及直接接觸針身等，相信今次是個別事件，呼籲正接受針灸治療的市民毋須恐慌。



針灸示意圖。（圖片：Shutterstock）

針灸位置範圍約5厘米先酒精消毒

陳永光表示，一般在進行針灸治療時，中醫會為病人進行局部皮膚消毒，會以70%酒精在施針位置進行消毒，範圍約5厘米；治療時使用的都是一次性針針具，並不會重複使用，而且針具包裝上會標明有效日期。

中醫不會直接接觸針身或針頭 只會拿針柄施計

衞生署指，在涉事銅鑼灣診所一個環境樣本驗出含甲類鏈球菌，懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。被問到診所環境，如病床等會如何消毒，陳永光表示，通常診所都會消毒環境，如使用一次性床單；中醫不會直接接觸針身或針頭，只會拿針柄施針。

針灸示意圖（Photo-ac）

針灸示意圖。（圖片：Shutterstock）

陳永光稱沒要求醫師定要戴手套 因中醫需運力調針

對於有報道指有醫師沒有戴手套，陳永光強調沒有要求醫師一定要戴手套，即使是世衞指引亦只要求做好雙手消毒，除非患者施針位置有血或其他分泌物。他續說，因醫師施針後需運力進行調針等技巧，戴了手套反而會影響效果。至於隔着衣服施針的情況，他指是絕不會發生。

對於今次有病人懷疑因針灸感染「食肉菌」，陳永光指當局只是說「懷疑」，因此不評論事件，「大路啲講」現時作任何評論對涉事中醫師不公平。不過，他認為全港有千多人正在接受針灸治療，今次事件亦是首次發生，相信屬單一、個別事件，而且目前也沒有發現其他個案。

陳永光指事件不是需要即刻恐慌的事，呼籲正在接受針灸治療的市民不要因此而停止治療。他指，衞生防護中心會繼續調查事件，如有進展，香港中醫藥管理委員會亦會跟進，向涉事中醫師索取資料，及召開研訊調查。