奧運單車隊選拔｜江玉歡：慶幸詐病換人無實現　倡尊重運動員誠信

香港單車隊巴黎奧運選拔鬧出風波，香港單車總會主席梁鴻德被指為搶得公路計時賽奧運名額的額外一席，建議運動員「詐病」。單車總會接獲投訴下成立獨立調查委員會，調查後未對梁鴻德作任何懲處。



立法會議員江玉歡慶幸「詐病」換人最終無發生，認為若要運動員作不誠實行為，以換取其他人參賽機會，有辱運動員的誠信。立法會議員何敬康則認為，提議「詐病」的做法的確具爭議性，但認為最終未有事成，顯示機制發揮作用。



香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德則認為，事件要視乎當初出發點，難簡單分對錯。他又認為，事件最終鬧得有人投訴，反映單車總會的成員之間或出現不信任。



中國香港單車總會主席梁鴻德被指控在去年奧運選拔期間，提議獲得兩項奧運參賽資格的李思穎，在比賽前「詐病」退出個人公路賽。（資料圖片／林靄怡攝）

香港單車運動員李思穎。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港單車運動員梁穎儀。（港協暨奧委會圖片）

江玉歡：李思穎若出於誠信而拒「詐病」值得尊重

立法會議員江玉歡指，要一名運動員「詐病」以換取隊友出賽機會，做法並不可取，「運動員都有Integrity（誠信）」，認為「詐病」做法與足球、籃球隊「輸波走線」不同，後者僅為贏得賽事所採取的策略，但前者則是有損運動員的誠信。

江玉歡又認為，單車隊理應有更道德的方法，處理運動員出賽的問題，強調香港運動員贏得尊重，並非單靠獎牌，還有體育精神，否則市民不會在運動員落敗之時繼續支持。她又慶幸「詐病」換人最終無發生，認為事件中的主角李思穎若出於誠信而拒絕「詐病」，代表她有高尚情操，值得尊重。

選委界立法會議員江玉歡認為，「詐病」做法並不可取，有損運動員的誠信。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新民黨立法會議員何敬康認為，「詐病」建議最終未有落實，認為事件影響不大。（資料圖片／黃浩謙攝）

何敬康：一件無發生過嘅事 只係一個提議

新民黨立法會議員何敬康則認為，運動員之間有調配機制實屬正常，又認為雖然「詐病」的建議有爭議性，但最終未有落實，是「一件無發生過嘅事，只係一個提議」，但未有通過，代表選拔機制無出問題，因此認為事件影響不大，無影響誠信或體育精神。

惟何敬康強調，在一些國際性比賽，透明度十分重要，稱留意到港協要求單車總會提供更多事件的細節，認為做法合適，可以令公眾明白提議的來由，對此表示支持。

他又指，單就「詐病」提議本身，或許有人會認為「過咗火」、行為不當，他亦認為不應該出現該提議，「若然有調配，應該有一個調配機制，要有一個合理嘅後備上場機制」，期望各方可以「經一事長一智」，又期望可以透過體育總會管治架構，將一些舊有的不明文習慣剔除，避免令公眾誤會。

教大健康與體育學系高級講師雷雄德認為，事件或反映單車總會的成員之間出現不信任。（資料圖片／龔嘉盛攝）

教大雷雄德：初衷係咪想件事好 要視乎觀點與角度

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德則認為，事件要視乎當初出發點，舉例指若有人出於令某運動發展得更好的期望，打算讓更多運動員可到大型國際賽事汲取經驗，在符合賽事規例的情況下，「少少踩界」或許難以避免，亦是人之常情。「初衷係咪想件事好，要視乎觀點與角度。」

雷雄德進一步解釋，運動比賽制度往往都會有局限性，如何創造對自己最有利的空間，是運動員必會面對的課題。他又指，若以運動作為職業，目標當然是贏，本質上與哲學角度中的「體育精神」難免會有衝突，因此很多事情都難簡單定對錯。

他又認為，一個團隊如何調配出賽成員，涉及的是遊說（Lobbying）的技巧；若要出動「詐病」，兼且最終鬧得有人投訴，反映單車總會的成員之間或出現不信任，如何改善團隊精神，或許是企業管治中另一個要著眼的問題。