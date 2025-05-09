五月天演唱會｜主唱阿信STAYREAL店逾3百人排長龍　鐵粉：很可怕

【五月天／五月之約／演唱會／啟德體育園／啟德主場館／STAYREAL PARK／遇見公園】台灣天團五月天今年的「五月之約」，今日（9日）移師至新開幕的啟德體育園主場館演出4場。有台灣歌迷早上到啟德商場AIRSIDE的周邊產品快閃店，排隊約3小時購買限定紀念品後，再轉到新港中心「STAYREAL PARK 遇見公園」，打算入手主唱阿信創立品牌的潮流產品。



他3天前（5月6日）曾到場排隊3小時購買兩組限量產品，希望今天能再多購兩組，怎料接近中午到場時，STAYREAL PARK門外有超過300人排隊。他說：「現在我直接不買了，很可怕…… 有錢買不到的概念。」



在新港中心的五月天主唱阿信主理的品牌STAYREAL PARK店外，今日（9日）中午有逾300人排隊。（藍先生提供相片）

在新港中心的五月天主唱阿信主理的品牌STAYREAL PARK店外，今日（9日）中午有逾300人排隊。（藍先生提供相片）

在新港中心的五月天主唱阿信主理的品牌STAYREAL PARK店外，今日（9日）中午有逾300人排隊。（藍先生提供相片）

台灣歌迷早上連走兩場 撲五月天相關產品

台灣歌迷藍先生早上近8時，到啟德商場AIRSIDE的五月天周邊產品快閃店，當時有近200人排隊。快閃店提早半小時至10時半開門，他近11時成功購入限量一套4款的八達通。

之後轉到尖沙咀新港中心，打算到五月天主音阿信主理的潮流品牌店「STAYREAL PARK遇見公園」再購買產品。

啟德商場AIRSIDE五月天快閃店門外，今早(9日)有過百人排隊。（藍先生提供）

藍先生早上在啟德AIRSIDE的快閃店，成功購入一套4款的限量八達通。（藍先生提供）

新港中心逾300人排隊 歌迷：有錢買不到的概念

藍先生近中午到達新港中心，發現有超過300人排隊。商場職員以橙帶劃出排隊區，人龍擠滿了該層的走廊通道。他3日前曾經到場購買兩個「STAYREAL 愛香港紀念車牌」，每個119元，每人每日限購兩個，原本打算今天再度入貨。

人潮是我6號的3倍，當天我排3小時。 現在我直接不買了，很可怕…… 有錢買不到的概念。 五月天台灣歌迷藍先生

藍先生3日前到場購入兩個「STAYREAL 愛香港紀念車牌」，每個119元。（藍先生提供相片）

藍先生3日前排隊3小時，在新港中心的STAYREAL PARK購買商品。（藍先生提供相片）

藍先生3日前排隊3小時，在新港中心的STAYREAL PARK購買商品。（藍先生提供相片）

留港6日料花6千元 一半用於購買周邊商品

藍先生之後到新港中心另一層拍照「打卡」，領取STAYREAL PARK香港特別版的透明卡片，上面印有雪糕車及會展等地標圖案。

藍先生今月6日到達香港，明晚觀賞五月天演唱會，計劃逗留6天，預計會花費6千元，當中一半用於購買五月天周邊商品。不過排隊人士眾多，他估計未必能花盡3千元。在港期間，他曾到訪歷史博物館欣賞兵馬俑，又說會「順便體驗聞名香港的美食跟著名特色景點」。

藍先生改到新港中心的「打卡位」，領取香港特別版透明紀念卡。（藍先生提供相片）

藍先生改到新港中心的「打卡位」，領取香港特別版透明紀念卡。（藍先生提供相片）

▼ 新港中心 STAYREAL PARK ▼

