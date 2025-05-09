五月天演唱會｜快閃店過百人排隊　台灣客期待啟德看騷：不怕下雨

【五月天／五月之約／演唱會／啟德體育園 ／啟德主場館】台灣天團五月天今年的「五月之約」，今日（9日）移師至新開幕的啟德體育園主場館演出4場。在啟德商場AIRSIDE的五月天周邊產品快閃店，早上7時過百人排隊，店舖提早半小時在10時半營業。



有台灣旅客在香港逗留6天，其中一晚觀賞演唱會，打算花3千元購買周邊產品，另外再花3千元遊覽香港及品嚐美食。以往的「五月之約」經常招來風雨，天文台亦預告今日可能有狂風雷暴，有歌迷相信在新場館問題不大：「期待啟德新場館體驗演唱會，聽香港朋友說場館很棒，室內場館當然不怕下雨啦！」



啟德商場AIRSIDE五月天快閃店門外，今早(9日)有過百人排隊。（藍先生提供）

啟德商場AIRSIDE五月天快閃店門外，今早(9日)有過百人排隊。（藍先生提供）

啟德商場AIRSIDE設有五月天打卡位。（藍先生提供）

有歌迷清晨6時排隊 較營業時間提早5小時

台灣歌迷趙先生清晨6時10分到達快閃店門外，已有約30人排隊，至7時有超過100人排長龍。店舖外以鐵馬及橙帶劃出排隊區，有排隊人士帶備雨傘、矮櫈，亦有人帶同行李箱。

台灣歌迷：期待啟德體驗演唱會

趙先生兩日前到達香港，今晚會到啟德體育園主場館觀看五月天的首場演唱會，打算花1千元購買周邊產品。以往五月天在香港的「五月之約」經常招風雨，趙先生說：「期待啟德新場館體驗演唱會，聽香港朋友說場館很棒，室內場館當然不怕下雨啦！」

他此行在香港逗留6天，昨日到旺角洗衣街品嚐了煲仔飯，又預計會到西貢郊遊。

台灣旅客清晨約6時到達啟德AIRSIDE五月天快閃店門外，當時已有逾30人排隊。（趙先生提供）

達啟德AIRSIDE五月天快閃店門外，今早(9日)一度過百人排隊。（藍先生提供）

排隊人士眾多 快閃店提早半小時營業

快閃店原定11時營業，由於排隊人士眾多，提早半小時開門。部份產品每人每次限購1組，每日限量發售，售完即止，包括香港限定版T恤、一套4款的八達通，其餘周邊商品每款限購4組。歌迷付款後，會獲得一張「購買資格券」，可即日領取貨品。

部份產品每人每次限購1組，每日限量發售，售完即止，包括香港限定版T恤、一套4款的八達通。（藍先生提供）

部份產品每人每次限購1組，每日限量發售，售完即止，包括香港限定版T恤、一套4款的八達通。（藍先生提供）

一套4款的限量發售八達通。（藍先生提供）

歌迷明天再到訪買限量產品 料於香港花6千元

另一名台灣歌迷藍先生早上近8時到場，說當時有約200人排隊，「看到這幅場景，這人潮，我有驚訝到」，他聽聞有人更凌晨搭建帳篷排隊等候。首次在香港聽演唱會，藍先生感到特別期符：「看資訊啟德，場地是室內的，感覺音質一定特別好，所以不怕下雨。」

他在香港逗留6天，預計會花6千元港幣，其中3千元用於購買五月天周邊商品。由於部份產品每人每日只可購買1組，藍先生打算明天提早至7小時排隊再購買。

達啟德AIRSIDE五月天快閃店門外早上一度過百人排隊。（藍先生提供）

達啟德AIRSIDE五月天快閃店門外早上一度過百人排隊。（藍先生提供）