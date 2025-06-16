涉助蔡天鳳前夫鄺港智離港　兩男女被裁定妨礙司法公正罪成

名媛蔡天鳳2023年遭殺害及肢解，警方事後通緝其前夫鄺港智，兩男女涉曾協助鄺港智離港，因而被控1項串謀意圖妨礙司法公正罪，二人否認指控受審。控方透露兩人與鄺及另一名女子，曾在一個4人群組中討論以30萬租船，並經非入境處管轄的口岸離港。男被告則辯稱最終未有租船，女被告則稱只是負責傳話，對細節不知情。案件今（16日）於九龍城裁判法院裁決，裁判官陳志輝裁定兩名被告罪成。裁判官把案件押後至6月27日判刑，以待索取兩名被告的背景報告，兩名被告還押候判。



女被告潘巧賢(前)自辯時稱她只是負責傳話。(盧翊銘攝)

男被告林舜稱租船事宜最終無達成協議。(陳蓉攝)

男被告林舜（42歲，遊艇公司職員），及女被告潘巧賢（30歲，無業），兩人被控1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指他們於2023年2月24至25日，在香港預期男子「Alex」有可能涉法律程序或執法機構的調查，仍串謀女子「Ivy」作出連串妨礙司法公正傾向的作為，即協助「Alex」緊急及秘密地用非入境處的管制站離港。

警方調查蔡天鳳失蹤事件時揭發本案

案中提及，警方於2023年2月21日接報女子蔡天鳳失蹤，調查期間拘捕蔡前夫胞兄鄺港傑，其鄺的父母鄺球及李瑞香，並通緝蔡的前夫鄺港智，鄺港智其後在東涌碼頭被捕。並發現鄺港智疑與兩名男女被告交換過電話訊息。

名緩蔡天鳳2023年2月21日突告失蹤，警方接報後向其前夫一家作調查。(資料圖片)

蔡天鳯前夫鄺港智後來在東涌碼頭被捕。(資料圖片)

鄺港智手機有4人群組曾作討論

警方又在鄺港智電話的微信程式中，發現一個由「lou（兩隻兔子）」邀請「Irene Pun」、「Henry林舜」及機主加入的群組，並先由一名女子說道：「阿舜，Irene呀，我朋友問係咪可以即刻出發，如果係去邊度搵你？」然後再有女聲聲稱：「佢話有間唔經海關ok，30000蚊，不過要過左數先⋯⋯」女聲其後再指出：「不過佢話唔要現金，叫你過數落呢個account⋯⋯要有入數紙先可以同嗰面講。」

林舜警誡下稱最終無租船

男被告林舜於 2023年3月2日因協助罪犯罪被捕，他警誡下稱：「唔關我事架，係我朋友Irene Pun介紹單生意比我，而且最後都無租到船俾嗰個人。」警方隨即撿取林的電話及訊息紀錄作呈堂證物。

女被告潘巧賢(左)稱她與Ivy盧曉虹(右)份屬好友，兩人經常一同做義工到老人院探望老人家。(資料圖片)

潘辯稱只為Ivy及林舜傳話

女被告潘巧賢自辯時曾稱，她與群組內的女子Ivy盧曉虹，於2012年左右認識，當日Ivy以微信聯絡她找林舜，並說有朋友想租船，稱指Ivy沒說明其朋友的身份。潘稱對租船事務不熟悉，曾質疑Ivy為何她不直接用其他方法找林，惟Ivy表示其所在地點的訊號差，林又遺失電話無法使用微信，故潘為林及Ivy二人傳話，她期間並無討論租船或給予意見，更不知道Ivy朋友的身份。直到她得悉租船的銀碼由3萬變成30萬，才開始覺得古怪。

見非法過境字眼後改叫兩人自己溝通

潘又稱，她後來在訊息中看到「非法過境」的字眼感到驚慌，並說：「咩啊！咩非法入境呀！你哋做緊咩呀！」潘稱她即要求林和Ivy自行溝通，因為她很害怕，以想事情快點了結。

控方質疑潘曾要求Ivy交代風險

控方引述訊息截圖指，潘曾對Ivy稱要與船家交代風險等事項。潘解釋，她並沒有介紹任何船家予Ivy，此舉僅為試探，目的為想知道對方的身份。惟主控質疑，她用如此長的篇幅去試探，是因為她覺得對方可疑，潘先是同意，其後再補充：「可疑唔代表非法，可能係有咩難處。」

案件編號：KCCC1111/2024

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