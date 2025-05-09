海皇粥店突然結業｜工會批手法不理想　料員工要至少九個月追欠款

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】海皇粥店周三（7日）晚突然公布終止全部業務，所有員工一夜失業。昨日有80名員工向勞工處求助，希望討回共約800萬元「血汗錢」。飲食業職工總會會務主任招冠聰今早（9日）在電台節目中表示，海皇粥店突然結業的手法不理想，而且到現時也沒有人出來交代事件。他又估計員工「至少要一年半載」才可能追回被拖欠的款項，最快也需要九個月。



海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業，5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（資料圖片/劉定安攝）

招冠聰：據了解海皇拖欠員工4、5月薪酬

招冠聰指目前至少有過百名員工受影響，分別來自7間分店，職位包括收銀員，廚房職員及服務員等；部分員工為外勞，但佔整體比例不多。據他了解，海皇粥店所屬的海皇國際有限公司正拖欠員工4月及5月的薪金，去年已曾欠供強積金，今年一月開始再欠供。

他續說，海皇粥店「拖糧一直都有」，即糧期不準，而受影響的員工中，有80人昨日已向勞工處求助，涉及款項，包括代通知金等，普遍超過10萬元，合共約800萬元至1000萬元不等。當中服務年期最短的員工年資約一、兩年，最長有20多年。

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，被拖欠工資及遣散費等員工，昨日(8日)到長沙灣政府合署向勞工處求助，有人帶了紀念海皇粥店30周年的環保袋。(資料圖片/黃浩謙攝）

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，員工被拖欠工資及遣散費等，在5月8日到長沙灣政府合署向勞工處求助。(資料圖片/黃浩謙攝）

結業補償為公司責任 員工須求助勞工處不理想

至於受影響的外勞，招冠聰指外勞糧期比本地勞工較準；所面對的主要是居住問題，因合約中止後，他們便不可在本港長期逗留，但追討欠薪等需要在不同部門間奔走，如排期時間長，他們的生活成本便會提高。如外勞選擇返回內地等候結果，來回兩地的食宿及交通費亦是一個負擔。

招冠聰指周三當晚，海皇粥店是先通知部分經理級員工，其他員工透過主管才知道公司決定結業。他又指所有員工都不相信會突然結業，批評手法不太理想，因為支付員工應有的補償是公司責任，並且須協助受影響員工出示紀錄、以證明其追討屬實，不應該要員工向勞工處求助。

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，受影響員工5月8日到長沙灣政府合署向勞工處求助，追討欠薪及遣散費等。飲食業職工總會會務主任招冠聰（右三）亦到場，他料有約百名員工被拖欠薪金。(資料圖片/黃浩謙攝）

他表示已協助員工求助勞工處及積金局，希望「迫老闆出嚟交代咩事」，若負責人不現身「咁惡劣」，便要考慮其他方法。他預計受影響員工要追回所有款項「最少要一年半載」，最快也要九個月。

港九勞工社團聯會主席林振昇在同一電台節目表示，海皇粥店全線結業反映飲食業面對不少挑戰，主要原因是經濟環境不理想。他指昨日未接觸到受影響員工，但知道他們已到勞工處求助。

至於僱員如因僱主無力償還債務而結束營業，可就欠薪、未放年假、薪酬等申請破產欠薪保障基金（破欠基金），林振昇認為每名員工可向基金申請的金額上限為8萬元，並不包括強積金，擔心員工要追回應得款項是「凍過水」。

港九勞工社團聯會主席林振昇（資料圖片/黃浩謙攝）

他又認為海皇粥店可能在三至四個月前已知有經營困難，當時便應通知員工，好讓他們提早求職等。但現時做法「好似一宣布破產，你都奈我唔何」。他續指，海皇粥店清盤後，償還債務亦有先後次序，加上受影響的不單是員工，還有供應商等，員工最後未必能討回全款。林振聲認為最壞結果是「最後可能追唔返」。

海皇粥店5月7日晚宣布全線結業，受影響員工在5月8日到長沙灣政府合署向勞工處求助、以追討欠薪及遣散費。(資料圖片/黃浩謙攝）

至於受影響的外勞，他表示他們另涉及向中介支付的中介費，而且他們須在僱傭合約中止後14日返回內地原居地，才可再申請來港，屆時如獲其他公司聘用，又需支付一筆中介費。