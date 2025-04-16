獲豁免TSA口試小學生　仍獲安排操練期間企跳　家長質疑校方隱瞞

港島一間小學一名有特殊學習需要（SEN）的小六學生，此前因有壓力大、自殘現象，已獲得豁免全港性系統評估（TSA）口試，但該學生母親稱4月1日兒子仍被安排參加模擬口試，期間爬上走廊欄杆疑企跳，被老師即時制止。家長稱未獲校方通知，只在接兒子放學時才從老師和社工口中得知事件，質疑校方當時未有報警，學校亦未能解釋為何繼續讓兒子參與TSA訓練。

該校僅稱該名學生出現情緒波動，最終依照學生意願完成活動，若發生學生安全事故，會開設危機處理小組，教育局亦已接獲通學校通報。學童母親冀社會正視特殊學生的需要，促請校方正視事件及處理方法。



全港性系統評估小學考試卷示意圖。（資料圖片）

一名有自閉症、注意力不足及過度活躍特殊教育需要（SEN）的學生，於港島一間小學就讀六年班。學童母親透露，其兒子屬於容易受壓力影響，曾在家中撕爛數學簿、更曾因溫默書感到壓力取出利器企圖自殘，已獲考評局豁免參加TSA口試。家長稱亦早已向學校表明，不同意兒子參與任何TSA操練。

不過在今年4月1日約中午12時上導修課，該學童被學校安排進行TSA模擬口試評估，家長稱事後得知，兒子在轉換班房期間，開始語無倫次，並在走廊攀上欄杆疑企跳，被老師即時制止，並帶他到社工室會見社工。

家長：冀正視特殊學生壓力

該名學童母親當日下午2時多到校接放學，惟老師向母親稱要等待半小時讓學生平伏情緒。學童母親其後再向老師及社工查詢事件，老師及社工才提及學童在走廊「企跳」等字眼，在追問下才發現兒子被安排參與TSA口試評估。

學童母親事後有向兒子了解事件，稱學童當時不欲參加TSA，便開始語無倫次，並承認試圖企跳。學童母親冀社會正視特殊學生的需要，很多特殊學生未能抵受壓力，促請校方正視事件。

稱學童獲豁免參加TSA口試 不明校方為何要求參與

學童母親稱兒子有與校方及專家召開個別學習計劃（IEP）會議，稱其小孩不適合參與TSA的操練，在導修課時只會做中文及英文作文等練習。學童母親當時立刻質疑校方，為何要讓他參與口試評估，惟在場老師未有回答，僅著她與兒子先行回家休息，翌日再解釋事件。

但是，校方翌日未有再詳細解釋事發經過，學童母親批評校方無即時報警及處理事件，並要求校方設立危機處理小組，在4月2日及7日均有報警。學童母親稱警員當時指，校方稱她曾口頭同意學童參與TSA評估，但她堅決否認作口頭同意，最終被警方列「糾紛」處理。

TSA特別安排列明「WS7類別」豁免口試

學童母親透露其學童屬於「WS7類別」，根本不需要參與TSA口試，在其他考試會獲分配個別房間，延長時間及可用錄音方式作答。

根據考評局的「2025年全港性系統評估（小學）特別安排選擇須知」，「WS7類別」可供讀寫障礙、自閉症譜系、注意力不足／過度活躍症及其他與精神健康相關的障礙學生點選。

該份文件指明，由於說話評估及中國語文科視聽資訊評估只會隨機抽樣部份學生參與，所有已點選WS0或WS4至WS7特別安排的學生均不會在「學生抽樣名單」中被列為正選或後備。

校方僅稱學生情緒波動 教育局稱校方已開危機小組

學校回覆記者查詢表示，一名學生於2025年4月1日下午出現情緒波動，有老師和教學助理即時全程陪伴學生，幫助他平伏情緒，並依照學生意願繼續完成進行中的體驗活動，在家長接學生回家前亦詳細交代情況，並通報教育局。校方稱，只有嚴重言語障礙的學生可申請豁免參與說話評估。記者曾查詢該學童是否為「WS7」類別，校方以學童私隱為由不便回應。

教育局表示十分關注事件，指學校已啟動危機處理小組，亦已安排合適人員和社工處理事件。警方在4月7日接獲報案，指學校職員與一名學生家長懷疑因學童管教問題發生爭執，經初步調查，相信事件不涉及刑事成分，案件列「糾紛」。

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