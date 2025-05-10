竹棚未搭好已簽棚紙 孫玉菡：以無人機突擊監察 望業界尊重專業
撰文：吳美松
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申訴專員公署早前公布有關規管職安健主動調查結果，發現有合資格人士未完成棚架已預先簽署「棚紙」，批評罔顧工人及大眾安全。勞工及福利局局長孫玉菡今早（10日）在電台節目中表示，下半年將利用更多應用科技對工地進行安全監察，他又指目前已試用無人機突擊監察。他希望業界，尤其是負責簽署文件的人能尊重自己的專業。
孫玉菡：預簽棚紙或涉虛假文書
現行職安健機制下，在涉及竹棚、吊船裝置等的高風險作業前，必須由合資格檢驗員檢查裝置的安全狀態，簽署指定的「棚紙」確認棚架安全。申訴專員早前發現，有合資格人士未完成棚架已預先簽署「棚紙」。
孫玉菡表示，預簽「棚紙」有機會涉及使用虛假文書，有關個案已轉介警方處理。他說現時刑罰已較重，按職安健法例最高可判處一年監禁，如涉虛假文書等刑事成分，警方亦會提出檢控，屆時刑罰可能更重。
地盤大判責任不能外判
孫玉菡續說，雖然部分工作會外判，但責任不能外判，地盤「大判」逃不掉負責。至於應否追究發展商，他就稱「唔駛去到咁遠」，而且地盤營運應由「大判」負責。他表示會繼續與發展商商討，確保地盤安全。
簽署棚紙時應如泰山般重 望業界尊重自己專業
孫玉菡表示，申訴專員公署及當局的行動已向業界傳遞了清晰訊息，希望相關人士能尊重自己的專業，形容簽署「棚紙」時「如泰山重」，因為背負工人安全等責任，需確保穩妥才能簽署。他亦呼籲地盤安全主任，如知悉有人犯法時，應即時舉報。
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