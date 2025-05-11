今日新聞8分鐘｜五男鐵通扑紅巴拘2男涉刑毀｜男擅移麥理浩徑標柱

天眼影晒｜旺角通菜街夾公仔舖第二日遭淋油 口罩男10秒極速犯案

今日（9日）下午1時41分，警方接報旺角通菜街62號地下一間夾公仔舖，遭歹徒淋油破壞。這是同一店舖，接連第二日遭淋油。

有片｜消防員施心外壓急救兩貓 小紅書網民﹕香港是個溫暖的城市

小紅書一名網民昨日（9日）發布一段題為「香港消防員在極力搶救兩隻貓咪」的影片。片段拍攝於一私人屋苑地下位置，兩隻貓咪倒臥在紅毛巾上，兩批消防員跪在地上，分別為牠們進行心外壓搶救，其間有消防員不斷輕撫貓隻身體，嘗試安撫牠。

上傳者回覆網民時指，昨日一個住宅單位起火，兩隻貓被救出來。由於住戶需要疏散，故她不清楚兩貓最後情況如何，「希望兩隻都平安無事」。上傳者又指，雖然香港人平日顯得冷漠，但對待小動物時很有愛心。據了解，兩貓其後由戶主自行帶往求醫。

李嘉誠現身五月天演唱會被問賣港口風波 在旁周凱旋：李生退咗休

台灣天團五月天香港四場演唱會今晚（10日）第二日在啟德體育園主場館上演，演唱會座上客包括長和創辦人李嘉誠。至晚上約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說：「多謝晒」。被問到長和（00001）賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說：「李生退咗休喇！」

有片｜元朗大棠路5男鐵通扑紅VAN 螳臂擋車遭連車帶人撞至倒地

網上流傳一條片段，顯示數名男子在元朗大棠路圍截一輛紅頂小巴，原因不明。雙方似有爭執，紅VAN褪後踩油撞向男子所坐的黑色私家車。站在私家車後面的男子應聲倒下，雙方各不相讓，互相叫囂。惟數男螳臂擋車，最後散開，目睹紅VAN往元朗市中心方向離開後，亦都登車離去。

操普通話男子擅移麥理浩徑標距柱 涉事人遭起底 疑4月曾來港

【大帽山／麥理浩徑／西貢／東壩／郊野旅遊】行山近年成為內地遊客來港的其中一個目的，旅客郊遊時的不當行為亦逐漸增多。內地社交平台「小紅書」網民近日疑上載早前來港時，在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱的片段，以普通話稱「麥理浩徑輕鬆拿捏」，扛在肩上跑走，其後將標距柱移回原位。有其他網民不滿，轉發其影片，並公開其身份，號召報警。

據網民公開的資料，該名疑似涉事人大部分小紅書帖文都在河南上傳，今年四月疑曾經來港，到過麥理浩徑，出發前曾在小紅書上公開招旅伴。《香港01》已就事件向漁護署查詢，正等候回覆。

母親節｜花墟人頭湧湧 男士買花贈太太女兒及家傭 稱最重要開心

今（11日）是母親節，不少市民都會選擇購買花束予媽媽及老婆，向她們表達心意。現場所見，早上約10時30分，旺角花墟人頭湧湧，擠滿了來選購花束的市民。有市民趁着節日，到花墟購買了大、中及細三束鮮花，分別送給老婆、女兒及家傭姐姐，笑言「三個都有份，仲多過情人節」；亦有孝順女來到購買花束與婆婆及媽媽，感謝她們多年來的照顧，「好多謝佢哋煮嘅飯」，希望她們「開開心心、身體健康、平平安安」。

中美經貿高層會談今將繼續 特朗普：雙方「全面重啟」

中美高層官員5月10日在瑞士日內瓦展開新一輪貿易談判後，11日將繼續舉行磋商。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10日稱雙方在今輪會談取得重大進展，形容中美「全面重啟」。

有片｜西藏3頭熊深夜闖奶茶店食炸雞奶粉 店主感好笑網民籲警惕

綜合內媒報道，5月5日西藏那曲有3頭熊闖入路邊的一家奶茶店，吃掉了大量食品原材料，包括炸雞、奶粉。當地林業局人員稱尚未收到報告。