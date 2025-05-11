操普通話男子擅移麥理浩徑標距柱　涉事人遭起底　疑4月曾來港

【大帽山／麥理浩徑／西貢／東壩／郊野旅遊】行山近年成為內地遊客來港的其中一個目的，旅客郊遊時的不當行為亦逐漸增多。內地社交平台「小紅書」網民近日疑上載早前來港時，在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱的片段，以普通話稱「麥理浩徑輕鬆拿捏」，放在肩上跑走，其後將標距柱移回原位。有其他網民不滿，轉發其影片，並公開其身份，號召報警。



該網民公開的資料，該名疑似涉事人大部分小紅書帖文都在河南上傳，今年四月疑曾經來港，到過麥理浩徑，出發前曾在小紅書上公開招旅伴。《香港01》已就事件向漁護署查詢，正等候回覆。



一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

有網民今早在小紅書上，以「檢舉非法搬移麥理浩徑148號標距柱的人」為題，上載一段21秒影片。片中一名說普通話的男子，站在標距柱旁稱「麥理浩徑輕鬆拿捏」，其後將標距柱抬起，放在肩上跑走。

掌鏡人其間發出笑聲，該名男子再表示：「沒有上限我跟你說，拜拜這個148你們別想打了，我拿走了」，相信148是指麥理浩徑148號標距柱，而「打」應指打卡。片段之後經過剪接，該名男子將標距柱移回原位，稱「哎，太ＸＸ累了」。

上載影片的網民又公開片段原上載者的資料，質疑對方的行為違法，要求對方公開道歉，並在帖文中標註香港警方、入境處。亦有網民指，原上載者已刪除有關片段。

疑似涉事者早前曾經來港，走麥理浩徑全段。（小紅書）

疑似涉事者早前曾經來港，走麥理浩徑全段。（小紅書）

疑似涉事者早前曾經來港，走麥理浩徑全段。（小紅書）

疑似涉事者來港前，曾招旅伴走麥理浩徑全段。（小紅書）

疑似涉事者早前曾經來港，到過麥理浩徑。（小紅書）

疑似涉事者早前來港走麥理浩徑全段

記者根據網民上載資料，找到同名用戶。該用戶大部分影片在河南上載，內容關於在中國各地露營的經歷，而其中一段影片的主角說話時，聲線與在麥理浩徑拍攝的片段一樣，相信為同一人。

該用戶4月底起在多個帖文提到麥理浩徑，例如拍攝自己出發前的行裝、在麥理浩徑與另一枝標距柱的合照。他在4月18日亦曾發帖，公開招旅伴，稱計劃4月21日至25日來港走麥徑全段。

損壞郊野公園裝置可判監3個月

根據第208A章《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園或特別地區內故意或疏忽地污損、損壞、弄污或弄髒任何由總監建立、使用或保養的告示、標記、圍欄、建築物、遮蔽處、設備或裝置。任何人違反條例，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款100元。