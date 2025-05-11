內地男稱移麥徑標距柱是為加固　微信群組稱問心無愧不介意報警

内地社交平台小紅書近日流傳一條影片，一名操普通話的男子在大帽山移走一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後再將其放回原位。



涉事男子之後在微信群組 「2025麥理浩徑徒步搭子群」承認有取出標距柱，惟他解釋此舉是為了加固標距柱，又指「我沒有認為這個事有啥問題」，強調自己「問心無愧」，不介意他人報警，稱「我可以跑香港一趟接受整個調查」。



一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

內地男微信群組發言：有鬆脫跡象 其他人親自到場檢查

根據片段内容，一名說普通話的內地男子，在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，其後放回原位。片段引來不少人關注，有網民更公開疑似涉事者的平台帳號，要求涉事者自首及道歉。

涉事男子之後在微信群組「2025麥理浩徑徒步搭子群」中承認有取出標距柱，並指事件導致「香港人炸鍋了」。但他解釋，之所以取出標距柱，是因為他見到有鬆脫跡象，故將其拔出和加固，稱「我給裏面石頭掏了掏又往裏面放了放」。

他稱「我沒有認為這個事有啥問題」，他更叫其他人親自到場檢查，「看裏面是不是又兩邊鬆軟的土墊在了下面。」

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

內地男稱標距柱放回原位並拍片為證 叫報警證明其清白

不過，群組中其他人並不接納其說法，指他不應拔出標距柱。該名男子反覆強調他事後有將標距柱放回原位，並有影片作證，表示自己「問心無愧」，反叫其他人報警證明他的清白，「我支持報警，我有視頻證據，有隊友作證，我只是隱藏了視頻懶得去辯解」，他又指「我可以跑香港一趟接受整個調查，最後如果我沒問題，麻煩你當眾給我道歉。」

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

移麥徑標距柱內地男在微信群組的自白及回應其他行山人士批評。(微信群組截圖）

漁農自然護理署回覆《香港01》查詢時指，得悉事件後，已立刻派員前往大帽山麥理浩徑涉事地點了解情況，發現編號M148標距柱底部鬆脫。署方指會跟進和調查相關網上片段，並提醒市民根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則可能觸犯有關法例。