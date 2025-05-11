目睹郊野破壞怎麼辦？一手機app可舉報　損壞郊野公園裝置可判監

【大帽山／麥理浩徑／西貢／東壩／郊野旅遊】有內地旅客日前來港郊遊時，在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，引來不少人關注。根據法例，任何人若故意損壞郊野公園的告示、標記、圍欄等，可處罰款2,000元及監禁3個月。



市民行山時，如遇到郊野破壞，可以怎辦？本港有山友早年建立了結合保育和行山資訊的手機應用程式，有舉報功能，用戶可透過手機自發舉報亂拋垃圾、破壞郊野等情況。



一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

網民公開涉事內地男子平台帳號 要求當事人自首及道歉

小紅書近日流傳一條片段，片中一名說普通話的內地男子，在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，抬起放在肩上跑走，其後將標距柱放回原位。片段引來不少人關注，有網民更公開疑似涉事者的平台帳號，要求涉事者自首及道歉。

標距柱供行山人士遇有緊急事故時提供位置資訊

根據漁護署網站，標距柱是特別為使用郊遊徑、樹木研習徑及長途遠足徑之遠足人士而設，讓他們沿途均可得悉所處位置。遇有緊急事故，遠足人士可利用就近標距柱上的資料說明其位置，以協助搜索及救援行動。

標距柱附有多項資訊，讓遠足人士得知及說明身處位置。（香港郊野公園Facebook）

每枝標距柱相隔大約500米 編號包含3項資訊

每枝標距柱相隔大約500米，設計一般為一根約1米高的金屬柱或石柱，頂部有一塊繪有所在郊遊徑圖案、編號及所在位置6位格網座標的金屬銘牌。

標距柱編號由英文字同數字組成，其中英文字母代表所屬的郊遊徑或長途遠足徑，例如麥理浩徑為M，衞奕信徑為W。長途遠足徑的標距柱編號數字為三位數，代表由起點到標距柱之間的標距柱數目，例如今次事件中的「M148」標距柱，代表麥理浩徑第148枝標距柱，即離起點北潭涌約74公里處。

郊遊徑的標距柱編號則有4位數字，頭兩位代表所屬的郊遊徑，後兩位則與長途遠足徑的標距柱數字一樣，例如「C4102」，「C」代表郊遊徑，「41」代表大潭郊遊徑，「02」代表第二支標距柱。

手機應用程式TrailWatch結合保育和行山資訊，可以用於計劃路線、離線地圖，同時設有舉報功能。（TrailWatch網站）

手機應用程式TrailWatch結合保育和行山資訊，可以用於計劃路線、離線地圖，同時設有舉報功能。（TrailWatch網站）

手機應用程式TrailWatch結合保育和行山資訊，可以用於計劃路線、離線地圖，同時設有舉報功能。（TrailWatch網站）

行山資訊app十年收3000個舉報 「廢物傾倒」個案佔一半

不過，並非每一宗山野破壞都會有涉事者拍片和上傳到網上，當局要追查亦未必有足夠資料，市民郊遊之時若遇到同類情況，又可以如何辦？本港有山友早年建立了手機應用程式TrailWatch，結合保育和行山資訊，可以用於計劃路線、離線地圖，同時設有舉報功能。2014年至今，平台已收到超過3,000個個案，「廢物傾倒」佔整體報告約一半。

據平台網站資料，用戶可利用程式舉報不同種類的違法行為或郊野現象，例如破壞、傾倒泥頭、廢物傾倒 、斬樹、水源污染、捕獸器。用戶可以拍照、提供描述的形式進行舉報，GPS定位功能會實時記錄確實位置，讓平台與相關部門跟進。

用家可於程式中，瀏覽曾發佈的舉報，以及跟進個案最新消息。用家亦可再次更新該事件報告，以提供最新資訊。

平台提醒用戶，如遇到可疑郊野破壞，首先應注意個人安全，確保環境及位置安全，才利用手機程式舉報。

損壞郊野公園裝置可判監3個月

根據第208A章《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園或特別地區內故意或疏忽地污損、損壞、弄污或弄髒任何由總監建立、使用或保養的告示、標記、圍欄、建築物、遮蔽處、設備或裝置。任何人違反條例，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款100元。