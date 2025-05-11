內地男擅移麥徑標距柱 漁護署指M148號柱底部鬆脫 將展開調查
撰文：賴卓盈 林遠航
出版：更新：
内地社交平台小紅書近日流傳一條影片，一名操普通話的男子在大帽山移走一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後再將其放回原位。漁農自然護理署今日（11日）回覆《香港01》查詢時指，已派員前往大帽山麥理浩徑涉事地點了解情況，發現編號M148標距柱底部鬆脫，署方跟進及調查相關影片。
漁護署已圍封標距柱 會盡快維修及加固
漁護署指，得悉事件後，已立刻派員前往大帽山麥理浩徑涉事地點了解情況，發現編號M148標距柱底部鬆脫。署方已圍封該標距柱，並會盡快安排維修及加固。此外，署方指會有關網上片段作出跟進及調查。
故意或疏忽地損壞郊野公園設施屬違法
署方指，郊野公園標距柱特別為使用郊遊徑、樹木研習徑及長途遠足徑之遠足人士而設，讓他們沿途均可得悉所處位置。當遇到緊急情況時，遠足人士可向救援人員提供就近標距柱上的資料以助確定其位置，以便救援人員進行搜救。根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則可能觸犯有關法例。
漁護署呼籲郊遊人士愛護郊野，切勿破壞郊野公園設施。如市民郊遊時目睹有人破壞公物，在緊急情況下可報警求助。
內地男稱移麥徑標距柱是為加固 微信群組稱問心無愧不介意報警操普通話男子擅移麥理浩徑標距柱 涉事人遭起底 疑4月曾來港內地男拔走麥理浩徑標距柱！扛肩上奔跑再插回 網民斥：害人不淺今日新聞8分鐘｜五男鐵通扑紅巴拘2男涉刑毀｜男擅移麥理浩徑標柱