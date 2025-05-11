內地男擅移麥徑標距柱　漁護署指M148號柱底部鬆脫　將展開調查

内地社交平台小紅書近日流傳一條影片，一名操普通話的男子在大帽山移走一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後再將其放回原位。漁農自然護理署今日（11日）回覆《香港01》查詢時指，已派員前往大帽山麥理浩徑涉事地點了解情況，發現編號M148標距柱底部鬆脫，署方跟進及調查相關影片。



一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱。（小紅書影片截圖）

漁護署已圍封標距柱 會盡快維修及加固

漁護署指，得悉事件後，已立刻派員前往大帽山麥理浩徑涉事地點了解情況，發現編號M148標距柱底部鬆脫。署方已圍封該標距柱，並會盡快安排維修及加固。此外，署方指會有關網上片段作出跟進及調查。

疑似涉事者早前曾經來港，到過麥理浩徑。（小紅書）

故意或疏忽地損壞郊野公園設施屬違法

署方指，郊野公園標距柱特別為使用郊遊徑、樹木研習徑及長途遠足徑之遠足人士而設，讓他們沿途均可得悉所處位置。當遇到緊急情況時，遠足人士可向救援人員提供就近標距柱上的資料以助確定其位置，以便救援人員進行搜救。根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則可能觸犯有關法例。

漁護署呼籲郊遊人士愛護郊野，切勿破壞郊野公園設施。如市民郊遊時目睹有人破壞公物，在緊急情況下可報警求助。

疑似涉事者早前曾經來港，走麥理浩徑全段。（小紅書）