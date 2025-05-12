鄒家成與女律師運投訴信出拘留所　定罪上訴駁回　鄒改罰款1800元

自稱本土派的鄒家成，在涉47人等案被拘留期間，被指把欲向申訴專員公署投訴的信件，交給到訪的女律師。他與女律師早前在裁判法院被裁定未經授權的物品攜離監獄罪成，分別被判囚3天及罰款1,800元。兩人均提出上訴，指填妥懲教署職員給他的投訴表格時，已經獲得授權，控方卻指鄒要寄信，需通知署方及進行安檢。高等法院法官張慧玲早前聽取陳詞後，今（12日）駁回兩人的定罪上訴，但原本判囚3天的鄒，獲准改為罰款1,800元。



鄒家成現正就兩案服刑。（資料圖片）

女被告胡詠斯被指協助鄒家成運送信件出拘留所，被判罰款1,800元。(朱棨新攝)

上訴人為鄒家成（27歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師），兩人否認將未經授權的物品攜離監獄罪，控罪指兩人於2023年5月2日，在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。兩人經審訊後被裁定罪成，鄒被判囚3天，胡則被判罰款1,800元。鄒就定罪及刑期上訴，胡只就定罪上訴。

署方檢查信件是有法可依

法官指，根據《監獄規則》第47C條，囚犯致予定明人士的信件，署方是有權開啟及搜查，故署搜查信件這保安程序，是有法可依的。

若信能被運走署方將無法紀錄

鄒認為他把想寄出的投訴信帶離拘留所，並避過檢查，並不涉及保安問題，張官並不同意，因為若在囚人士可在未通知懲教人員下，能擅自把信任帶離監獄，署方便無作紀錄，故認為該投訴信在未通知懲教署職員下被運走，該信件便是未獲授權的物品。張官又認為，女律師從鄒取得該信時有點頭，認為她知悉信件是未獲授權物品，故駁回二人的上訴。

鄒未獲告知可申請由第三者代寄信件

但法官認為，鄒當時因主觀地相信他的信件曾被不當閱讀及不被寄出，在未有獲告知他可申請要求第三者幫他寄出投訴信的情況下，認為鄒的罪責較輕，再者，即使鄒是在囚人士，他再犯其他控罪襜非必須判監，故認為判罰1800元是恰當刑罰，故裁定鄒的原有刑期被撤銷，改判罰款。

鄒就另外兩案被判囚超過12年10個月

此外，鄒家成因47人案，被判囚7年9個月，另就7.1衝擊立法會案被判囚5年1個月15日，兩案合共服刑超過12年。

案件編號：HCMA 350/2024