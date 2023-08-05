初選案（十五）｜鄒家成想借初選平台宣揚本土派　從不信35+神話

泛民35+初選案審訊進入99天，曾參與新界東初選的本土派被告鄒家成出庭自辯，並稱從沒有相信過「35+」這神話，但他是政治素人，故想借初選這平台去宣揚本土派這政治理念，故他對各區是否有達成共識並不關心，亦沒有說過要癱瘓政府。他承認在協調會上曾就否決預算案的字眼引發爭辯，因他認為用字不應模稜兩可，建議用「會否決」，惟會上的人卻反對，最後戴耀廷提出「積極運用權力」打完場。



鄒家成自辯時稱，從不相信35+這神話，只是想借初選平台宣揚本土派理念。(資料圖片

聆訊第99天 鄒家成指本土派守護本土價值 與港獨不同

鄒家成供稱，他所屬的本土派，主張以本土利益為優先，致力守護本土價值和文化等，與港獨並不一樣。他又透露其實沒有獲邀參與初選，只是從朋友口中得知戴耀廷在辦協調會議，便報名參加。鄒又稱，他並不信「35+」這神話，但他作為政治素人，沒有豐富政治資本，要在初選勝出有困難。然而他與團隊商討後，決定回歸，以宣揚香港民族的初心，放下贏輸考慮，想把握這個焦點平台，宣揚他所擁抱的政治理念。

指民主黨怕失中產淺藍票

鄒又提到他參與初選協調會的情況，並指與會者曾就使用「會運用」或「積極運用」否決權的字眼爭辯，他認為用字不應模稜兩可，遂動議用「會運用」的字眼，但卻遭會議主持冷待，民主黨的代表亦反對，指他們會失去「中產票」及「淺藍票」。鄒稱他當時質疑，為何經歷過2019年社會事件後，這些人仍能說出這樣的話，並在會上反問：「你哋瞓醒未？」

初選案時序。(詳看下圖)

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控方案情及證人供詞(詳看下文)

被告主要辯護內容(詳看下文)

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022