初選案（十五）｜鄒家成想借初選平台宣揚本土派　從不信35+神話

撰文：郭顥添
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泛民35+初選案審訊進入99天，曾參與新界東初選的本土派被告鄒家成出庭自辯，並稱從沒有相信過「35+」這神話，但他是政治素人，故想借初選這平台去宣揚本土派這政治理念，故他對各區是否有達成共識並不關心，亦沒有說過要癱瘓政府。他承認在協調會上曾就否決預算案的字眼引發爭辯，因他認為用字不應模稜兩可，建議用「會否決」，惟會上的人卻反對，最後戴耀廷提出「積極運用權力」打完場。

鄒家成自辯時稱，從不相信35+這神話，只是想借初選平台宣揚本土派理念。(資料圖片

聆訊第99天　鄒家成指本土派守護本土價值　與港獨不同

鄒家成供稱，他所屬的本土派，主張以本土利益為優先，致力守護本土價值和文化等，與港獨並不一樣。他又透露其實沒有獲邀參與初選，只是從朋友口中得知戴耀廷在辦協調會議，便報名參加。鄒又稱，他並不信「35+」這神話，但他作為政治素人，沒有豐富政治資本，要在初選勝出有困難。然而他與團隊商討後，決定回歸，以宣揚香港民族的初心，放下贏輸考慮，想把握這個焦點平台，宣揚他所擁抱的政治理念。

指民主黨怕失中產淺藍票

鄒又提到他參與初選協調會的情況，並指與會者曾就使用「會運用」或「積極運用」否決權的字眼爭辯，他認為用字不應模稜兩可，遂動議用「會運用」的字眼，但卻遭會議主持冷待，民主黨的代表亦反對，指他們會失去「中產票」及「淺藍票」。鄒稱他當時質疑，為何經歷過2019年社會事件後，這些人仍能說出這樣的話，並在會上反問：「你哋瞓醒未？」

初選案｜鄒家成稱從不信35+這神話　只想借平台宣揚香港民族理念初選案｜提議直說會否決財案遭民主黨反對　鄒家成問：你哋瞓醒未

初選案時序。(詳看下圖)

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控方案情及證人供詞(詳看下文)

初選案（一)｜控方開案陳詞講述16被告角色　提及初選與攬炒初選案（二)｜區諾軒為控方作供　由泛民飯局至初選論壇初選案（三）｜協調會後各區現分歧　張可森等提墨落無悔聲明書初選案（四）｜辯方揭區諾軒開審前私信鄭達鴻　提要學習知進退初選案（五）｜見多名參選人陸續作政治表態　區諾軒稱大感無奈初選案（六）｜趙家賢作供　指本土抗爭派踩界令事件失控初選案（七）｜趙家賢接受辯方盤問　控方列郭榮鏗等3人為共謀者初選案（八）｜建制前議助認攝錄新西協調會議　林景楠被傳召作供初選案（九）｜控辯雙方就法律原則爭辯　法官裁定16被告表證成立

被告主要辯護內容(詳看下文)

初選案（十）｜被告開始自辯　鄭達鴻稱當時已不認同公民黨立場初選案（十一）｜彭卓棋宣傳用攬炒激進字眼　只為爭取最黃的選票初選案（十二）｜民協何啟明施德來自辯　劉偉聰不支持五大訴求初選案（十三）｜何桂藍稱參選只為延續社運精神　無想過進入議會初選案（十四）｜陳志全指初選目的在爭取最多議席　非否決預算案

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022

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