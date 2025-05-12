新冠病毒｜女嬰同時中3種病毒併發嘶吼症危殆　13歲女童併發肺炎

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布接獲兩宗兒童感染2019冠狀病毒病的嚴重個案。首宗個案涉及一名過往健康良好的17個月大女嬰，臨床診斷為同時感染2019冠狀病毒病、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症，情況危殆；第二宗個案涉及一名有長期病患的13歲女童，臨床診斷為2019冠狀病毒病併發肺炎，她的情況嚴重。



兩名患者到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。中心指，兩名患者各有兩名家居接觸曾出現呼吸道病徵，快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應。



確診新冠病毒的17個月大女嬰及13歲女童在瑪麗醫院兒童深切治療部留院治療。（資料圖片)

17個月大女嬰同時中腺病毒和鼻病毒 2家人快測新冠陽性

衞生防護中心表示，確診感染新冠病毒病的17個月大女嬰，沒有接種新冠疫苗初 始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她於上周五（9日）開始出現發燒和咳嗽，昨日（11日）到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。

女嬰的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒、腺病毒和鼻病毒呈陽性反應。臨床診斷為同時感染2019冠狀病毒病、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症。她目前仍然留醫，情況危殆。

她的兩名家居接觸者曾出現病徵，快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應，兩人現已痊癒。

中國新冠肺炎疫情：2022年12月17日，中國北京市海淀區田村路街道新冠疫苗臨時接種點，醫護人員做鼻噴第二劑次加強針接種前準備工作。（新華社）

13歲女童情況嚴重 已打新冠疫苗初始劑次 2家人快測新冠陽性

確診感染新冠病毒病的13歲女童有長期病患，她於上周五開始出現氣促，同日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應，臨床診斷為2019冠狀病毒病併發肺炎。她目前仍然留醫，情況嚴重。

中心表示，初步調查顯示，該名13歲女童已完成接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應。

衞生防護中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑。（資料圖片）

呼吸道樣本對新冠病毒陽性比率升一倍創一年新高

中心表示，2019冠狀病毒病在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至5月3日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。

當中，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前（3月30日至4月5日的一周）的5.09%上升至11.42%，創一年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約69萬拷貝，較四周前每公升約37萬拷貝顯著上升。

變異病毒株XDV流行率有上升趨勢

另外，污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢。由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防，最新資料並未顯示XDV會較JN.1引致更嚴重疾病。

中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠，並減低重症和死亡的風險。