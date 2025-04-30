16個月大男嬰感染新冠毒病和鼻病毒/腸病毒 併發嘶吼症情況危殆
撰文：倪清江
出版：更新：
衞生署衞生防護中心今晚（30日）公布，一名過往健康良好的16個月大男嬰，於昨日（29日）開始出現發燒、氣促和哮鳴，同日先後向兩名私家醫生求醫，並於今日到廣華醫院急症室求醫。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒和鼻病毒/腸病毒呈陽性反應。臨床診斷為同時感染2019冠狀病毒病和鼻病毒/腸病毒併發嘶吼症。他目前在廣華醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。
中心指出，2019冠狀病毒病在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。根據污水監測數據顯示，變異病毒株XDV在本地的流行率有上升趨勢。
潛伏期內曾到台北 2名家人新冠病毒快測呈陽性
衞生防護中心表示，初步調查顯示，男嬰沒有接種新冠疫苗初始劑次。他於潛伏期內曾到台北；他的兩名家居接觸者快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應，其中一人曾出現呼吸道病徵。
中心指，2019冠狀病毒病在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至4月19日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。
變異病毒株XDV流行率有上升趨勢
當中呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前（3月16日至22日的一周）的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約44萬拷貝，較四周前每公升約26萬拷貝顯著上升。
中心指出，污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢。由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防。
中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠，並減低重症和死亡的風險。
新冠污水監測｜衞生署指抽樣點減至每區一個 不會影響監測效果新冠陽性比率升至近半年新高 料未來數周續攀升 過去4周錄10死8個月大女嬰同時感染新冠及人類偏肺病毒 併發嘶吼症 情況危殆白宮再炒｢新冠溯源｣ 衛健委回擊：指控毫無依據 科學問題政治化白宮修改新冠網站：病毒源自中國實驗室泄漏 拜登福奇世衛成箭靶關稅戰｜美股3日急瀉4260點新冠後最糟 一文回顧史上最慘烈股災新冠肺炎｜有長期病患5歲男童確診併發嘶吼症 情況危殆