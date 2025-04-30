16個月大男嬰感染新冠毒病和鼻病毒/腸病毒　併發嘶吼症情況危殆

衞生署衞生防護中心今晚（30日）公布，一名過往健康良好的16個月大男嬰，於昨日（29日）開始出現發燒、氣促和哮鳴，同日先後向兩名私家醫生求醫，並於今日到廣華醫院急症室求醫。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒和鼻病毒/腸病毒呈陽性反應。臨床診斷為同時感染2019冠狀病毒病和鼻病毒/腸病毒併發嘶吼症。他目前在廣華醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。



中心指出，2019冠狀病毒病在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。根據污水監測數據顯示，變異病毒株XDV在本地的流行率有上升趨勢。



16個月大男嬰感染新冠毒病和鼻病毒/腸病毒，今日到廣華醫院急症室求醫。（資料圖片）

16個月大男嬰感染新冠毒病和鼻病毒/腸病毒，今日到廣華醫院急症室求醫。（資料圖片）

潛伏期內曾到台北 2名家人新冠病毒快測呈陽性

衞生防護中心表示，初步調查顯示，男嬰沒有接種新冠疫苗初始劑次。他於潛伏期內曾到台北；他的兩名家居接觸者快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應，其中一人曾出現呼吸道病徵。

中心指，2019冠狀病毒病在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至4月19日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。

輝瑞新冠疫苗。 （Reuters）

變異病毒株XDV流行率有上升趨勢

當中呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前（3月16日至22日的一周）的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約44萬拷貝，較四周前每公升約26萬拷貝顯著上升。

中心指出，污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢。由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防。

中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠，並減低重症和死亡的風險。