食肆結業｜楚撚記西環分店、大圍華輝小食、中環太子大廈can.teen

【結業潮／執笠／餐飲業／楚撚記／華輝小食／手撕雞／美心集團／can.teen／打工仔／快餐店】本港結業潮一浪接一浪，近日多間知名食肆相繼公布結業，當中人氣大排檔「楚撚記大排檔」西環店因租約期滿，將於5月21日凌晨2時停業，店方強調正盡力另覓新舖位。



位於大圍的手撕雞名店「華輝小食」也宣布5月20日榮休，將成為一代中大、城大及浸大學生的校園回憶，重開之日未明。另外有中環打工仔飯堂之稱的太子大廈美心「can.teen」，也因租約期屆滿，已在昨日（13日）正式結業。



楚撚記大排檔西環店因租約期滿，將於5月21日凌晨2時暫停營業。（楚撚記大排檔FB圖片）

楚撚記大排檔西環店因租約期滿，將於5月21日凌晨2時暫停營業。（Openrice圖片）

楚撚記大排檔西環店結業 正另覓新舖位

人氣大排檔「楚撚記大排檔」今日公布，西環店因租約期滿，將於5月21日凌晨2時暫停營業，強調正盡力另覓新舖位，提醒大家可繼續留意社交媒體的最新資訊。「如果掛住我哋嘅美食，可以暫時去土瓜灣店及荃灣店先㗎！」

翻查資料，楚撚記為安安飲食集團旗下品牌，姊姊品牌包括餃撚店、安安燒、WOFT、火鍋撚等，惟後三者的分店已全部結業。至於楚撚記大排檔西環店停業後，將餘下荃灣及土瓜環兩間分店。

大圍手撕雞名店「華輝小食」日前在社交媒體，上傳一張「榮休之喜」的圖片。（華輝小食FB圖片）

「華輝小食」深受附近大學的學生歡迎，可謂是「大學生名物」。（Openrice圖片）

大圍手撕雞名店華輝小食5月20日「榮休」 重開之日未明

大圍手撕雞名店「華輝小食」日前在社交媒體，上傳一張「5月20日榮休之喜」的圖片，感謝熟客陪伴10年之久，一直給予精益求精的機會。該店對於曾經遭到不愉快經歷的顧客致歉，強調已收到意見，日後將有改善。雖然帖文提到暫時休息一段時間，但沒有透露重開時間。

這十年經歷好多風風雨雨，但大家都係獅子山下渡過，有些小朋友今年都10歲跟華輝一齊成長，經營了10年知道好多不足，亦都想喺今次休整期間做一次性整改，味道到服務態度及質素，希望可以再帶給大家一個更好的體驗。 華輝小食

「華輝小食」著名於手撕雞，獲得不少知名KOL及電視節目訪問。（Openrice圖片）

華輝小食深受三大學生歡迎 將成為一代校園回憶

翻查資料，「華輝小食」剛開始是一間外賣小店，租約期滿後搬遷至新舖位，加入堂食服務繼續營業，其後更愈做愈紅，獲得不少知名KOL及電視節目訪問。惟近年網上開始湧現負面評價，稱該店的食物質素及服務態度每況愈下。

「華輝小食」深受附近的大學生歡迎，可謂是「大學生名物」，相信將成為中文大學、城市大學及浸會大學畢業生的校園回憶。

中環太子大廈can.teen最後營業日為5月13日晚上6時。（can.teen FB圖片）

中環太子大廈can.teen因租約期滿結業。（Openrice圖片）

中環打工仔飯堂「can.teen」太子大廈店租約期滿 昨日結業

有中環打工仔飯堂之稱的「can.teen」日前在社交媒體公布，中環太子大廈店由於租約期滿，最後營業日為5月13日晚上6時。該店提醒中環打工仔，位於長江集團中心地庫的分店，仍會維持服務。「無論係中環上班族、街坊熟客，每次為大家服務都成為我哋最珍貴嘅回憶，期望喺其他分店再會！」

翻查資料，「can.teen」為美心集團針對商業區創立的快餐副線，其中太子大廈店由2016年經營至今，惟置地太子商場即將重建，因此結束營業。目前該品牌在港島區尚有3間店，包括位於中環的世紀廣場店、長江集團中心店、金鐘海富中心店。