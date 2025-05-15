大灣區醫療券｜衞生署與新增12機構簽協議 覆蓋珠海惠州等9市
撰文：蕭通
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衞生署周三（14日）與12間內地醫療機構簽署協議，納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，令納入計劃的試點醫療機構增至19間，並實現《施政報告》宣布擴展「試點計劃」至大灣區9個內地城市的目標。連同香港大學深圳醫院的一院兩點，合資格申領醫療券的香港長者，將可在合共21個大灣區服務點使用醫療券支付門診醫療護理費用。
簽署儀式在政府總部舉行，衞生署署長林文健在簽署儀式致辭時，代表特區政府感謝廣東省衞健委和相關城市的衞生部門，積極支持和協助港府進一步擴大「試點計劃」，達致全面覆蓋大灣區全部9個內地城市，並進一步促進大灣區的醫療合作，攜手共建「健康灣區」。
力爭今年第四季或之前 開展人員培訓系統對接等安排
林文健表示，衞生署會根據服務協議，繼續與各新增試點機構落實後續安排，包括人員培訓、財務安排、系統對接等，力爭在今年第四季或之前陸續開展相關安排，讓合資格香港長者早日在更多服務點使用醫療券。
▼新納入「試點計劃」12間醫療機構名單▼
醫療券計劃於2009年推出，現時資助每名年滿65歲或以上的合資格香港長者每年2,000元金額（累積上限為8,000元），讓他們在所屬社區選用私營基層醫療服務。政府去年開始推行「試點計劃」，擴大醫療券適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，至去年9月已覆蓋7間位於廣州、中山、東莞和深圳的綜合醫療／牙科服務機構。
「試點計劃」自去年開通後，截至今年天月底，約13,350名合資格長者曾在「試點計劃」下醫療機構使用醫療券支付費用，涉24,645宗交易、總額約3,216萬元。
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