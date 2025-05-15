大灣區醫療券｜衞生署與新增12機構簽協議　覆蓋珠海惠州等9市

衞生署周三（14日）與12間內地醫療機構簽署協議，納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，令納入計劃的試點醫療機構增至19間，並實現《施政報告》宣布擴展「試點計劃」至大灣區9個內地城市的目標。連同香港大學深圳醫院的一院兩點，合資格申領醫療券的香港長者，將可在合共21個大灣區服務點使用醫療券支付門診醫療護理費用。



圖為2025年5月14日，衞生署與12間新納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的內地醫療機構簽署服務協議衞生署署長林文健醫生在簽署儀式上致辭。（政府新聞處圖片）

簽署儀式在政府總部舉行，衞生署署長林文健在簽署儀式致辭時，代表特區政府感謝廣東省衞健委和相關城市的衞生部門，積極支持和協助港府進一步擴大「試點計劃」，達致全面覆蓋大灣區全部9個內地城市，並進一步促進大灣區的醫療合作，攜手共建「健康灣區」。

力爭今年第四季或之前 開展人員培訓系統對接等安排

林文健表示，衞生署會根據服務協議，繼續與各新增試點機構落實後續安排，包括人員培訓、財務安排、系統對接等，力爭在今年第四季或之前陸續開展相關安排，讓合資格香港長者早日在更多服務點使用醫療券。

▼新納入「試點計劃」12間醫療機構名單▼

新納入「試點計劃」的12間醫療機構名單。

醫療券計劃於2009年推出，現時資助每名年滿65歲或以上的合資格香港長者每年2,000元金額（累積上限為8,000元），讓他們在所屬社區選用私營基層醫療服務。政府去年開始推行「試點計劃」，擴大醫療券適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，至去年9月已覆蓋7間位於廣州、中山、東莞和深圳的綜合醫療／牙科服務機構。

「試點計劃」自去年開通後，截至今年天月底，約13,350名合資格長者曾在「試點計劃」下醫療機構使用醫療券支付費用，涉24,645宗交易、總額約3,216萬元。