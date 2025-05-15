消委會︱網購傢俬實物與圖片不符　北歐風品牌變簡體字雜牌拒退貨

【消委會/消費者/網購/傢俬/投訴】近年興起網購傢俬，但小心遇着貨不對辦。消委會今日（15日）公布有關網購及訂造傢俬的投訴個案，內容包括傢俬實物的尺寸、與用料及圖片或陳列品不符，甚至有商舖以其他不知名品牌代替客人要求的品牌。消委會建議業界加強品質管理，以免損害商譽及消費者觀感；消費者亦可在訂單上加強對產品的描述，以及在購買前仔細閱讀相關條款，防止遭受損失。



消委會署任總幹事何應富今日（15日）公布有關網購及訂造傢俬的投訴個案。(廖雁雄攝)

投訴一：網購北歐風傢俬 實物包裝盒現簡體字 品牌及尺寸與描述不符

消委會收到的投訴個案，其中一名事主溫先生在一間主打北歐原木風格傢俬的網店上，留意到一張要價2,900元的原木弧邊書桌，並下單購買。但收貨時卻發現包裝盒印有簡體字，品牌與網店所列的不同；在安裝後，又發現書桌實際深度為55厘米，而網店則標明是58厘米，兩者之間的誤差超出了該網店所列的1厘米。此外，溫先生原本是看中書桌的入榫式設計抽屜，但實物卻並非入榫式，而是以螺絲固定，因此他決定向該網店要求退貨，卻遭拒絕。

消委會接獲有關投訴後，便向該網店了解，該網店指已在網站上列明「圖片只供參考」，貨品在設計上會有細微差異，但沒有解釋包裝盒上的品牌與網站所列品牌或該公司的關係。網店亦指理解客戶有不滿，可安排退款，但根據其退換貨政策，需扣除500元的收貨費及產品售價20%的重新包裝費，合共1,080元。溫先生認為商戶應退還全款，在未能達成共識下，打算諮詢法律意見，再決定下一步行動。

消委會建議傢俬業界加強品質管理，以免損害商譽及消費者觀感。（資料圖片/洪戩昊攝）

投訴二：訂造梳化闊度差2吋 傢俬店稱誤差在公差範圍拒重造

另一個案則涉及訂造傢俬尺寸不符的情況。林先生向一傢俬店訂造了一張全長120吋的三座位加貴妃椅的真皮梳化，並特別要求微調座位闊度至每個座位26吋、貴妃椅加闊至30吋。梳化最終售價為24,300元。

林先生付款時更特意確認發票上有列明其提出的更改尺寸要求，但在收貨時卻發現梳化並不符合其要求，梳化實際上每個座位闊24吋、貴妃椅則闊31吋。他即時向商舖投訴，並要求重造一張合符尺寸要求的梳化。該商舖在經過兩星期的交涉後，向林先生指因為多加了海綿，座位因而「脹了」，在使用一、兩年後便會被壓實，屆時座位便會變得較闊，所以拒絕重造。

該商舖回覆消委會時表示，梳化總長120吋，符合產品描述，如按林先生的要求，梳化整體比例會受到影響；已在銷售時向林先生清楚解釋手工製品通常會有輕微尺寸誤差，發票亦列明會有正負兩吋的公差，因此拒絕更換梳化。林先生不滿意商舖回覆，並質疑對方涉嫌違反《商品說明條例》，考慮向海關查詢。

消委會建議傢俬業界加強品質管理，以免損害商譽及消費者觀感。（資料圖片/洪戩昊攝）

消委會認為，網店應確保所有產品的資訊正常無誤，而不是以「圖片只供參考」來辯解；而訂造傢具的個案中，商舖已接受消費者的尺寸要求，但實物並不符合消費者要求，而商舖拒絕跟進誤差的做法值得商榷。消委會認為，傢俬在生產過程中，尺寸或會有輕微浮動，但業界如動輒以免責條款作為「擋箭牌」，只會令消費者認為他們不負責任，長遠不利業界發展。

消委會亦建議消費者，在網購時要留意商戶的條款，如「圖片僅供參考」等免責條款；如商戶有門市，消費者可到門市參考實物以更準確了解傢俬的實況。消費者亦不妨拍下陳列品的照片，並在訂單上加強產品質素的描述，以便收貨時作參照。

消費者亦應在訂購傢俬前仔細閱讀條款及細則，尤其是退換和保用條款；如商戶有退換保證，則要留意保證是否設有條件，以及注意保用範圍，如收貨後發現有品質問題，應拍照存證，並盡快聯絡商戶跟進。所有交易文件亦應妥善保存作憑證。