消委會．智能手錶評分｜$1098內地牌子Amazfit 媲美Apple/Garmin

【消委會／消委會評測／選擇月刊／智能手錶／智能手環／Apple Watch／Garmin】消委會今（15日）出版最新一期《選擇》月刊，其中測試了市面上44款智能手錶及手環，發現各機款量度血氧表現懸殊、亦有機款量度心率出現偏差。



按評分計，15款智能手錶及1款手環評分同為最高4.5分，包括Apple Watch Series 10 GPS、Garmin Forerunner 955、Google Pixel Watch 3等多個常見錶款。同得4.5分的智能手錶中，最高為售價9,799元的Garmin fenix 8 AMOLED，而最便宜為Amazfit Active，售價1,098元，價差達8,700元。



消委會提醒消費者，智能手錶或手環得出的健康及運動數據均是估算，不一定精準，只適宜作參考之用，不能作醫學用途。



消委會早前測試了市面上38款智能手錶或6款智能手環，價錢由199至9,799元不等。測試由歐洲一所實驗室負責，由3位試用者佩戴各款樣本進行不同活動，包括靜態、低強度步行、高強度跑步及踩單車，以樣本量得的數據與同時使用的精密儀器所取得的數據作比較。項目包括運動及健康數據、智能功能、電池表現、使用方便程度、應用程式、功能多元性及製造質量等。

▼總評4.5分產品▼



測試結果發現，個別樣本所量度的運動及健康數據誤差較大，包括行走步數、血氧、心率，電池續航表現亦甚為參差。單計整體運動及健康數據表現，11款智能手錶及1款智能手環獲5分評級，其中四款為Garmin型號。

在計及運動及健康數據、智能表現、電池表現等方面的總評分，則有15款智能手錶同獲最高4.5分，包括Apple Watch Series 10 GPS、Garmin Forerunner 955、Google Pixel Watch 3等多個常見錶款。

同得4.5分的智能手錶中，最高為售價9,799元的Garmin fenix 8 AMOLED，而最便宜為Amazfit Active，售價1,098元，價格相差達8,700元。

▼總評4分產品▼



共有19款智能手錶及智能手環總評同得4分。

小米449元智能手環4.5分 跑贏其他機款

智能手環方面，449元的小米Smart Band 9 Pro在量度心率、估算距離等運動及健康數據表現，以及續航力等，都比其他智能小環高分，總評「一枝獨秀」獲4.5分。其餘四款獲4分，另有一款獲3.5分。

消委會提醒智能手錶或手環數據屬估算

消委會提醒消費者，智能手錶或手環得出的健康及運動數據均是估算，不一定精準，只適宜作參考之用，不能作醫學用途。

▼總評3.5分、2.5分產品▼



7款智能手錶及智能手環總評同得3.5分。