百萬青年看祖國｜大灣區青年基金資助交流　逾1500人分訪13省36市

為支持香港青少年前往內地作廣泛交流及深度融合，大灣區共同家園青年公益基金推出「2025百萬青年看祖國交流計劃」，申請反應熱烈。38個非牟利機構獲審批，共獲資助530萬港元、逾1,500青年受惠。獲資助交流團的足迹遍及全國13省36市，由內蒙古、海南島、青島、海到深圳等多個城巿。主題涵蓋人工智能、航天科技、歷史文化、人文藝術、生態環境保育、體育及非遺文化等領域。



圖為2025年5月15日，主禮嘉賓出席「2025百萬青年看祖國交流計劃」舉行啟動禮。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片）

「2025百萬青年看祖國交流計劃」5月15日舉行啟動禮，今次獲資助的各項目，對象是12至30歲的青年人。大灣區共同家園青年公益基金副主席楊政龍致辭時表示，這項計劃望通過親身體驗，讓香港青年更真切地感受國家的進步，進一步融入國家發展大局。他指出，「青年興，則香港興」，該基金將繼續與特區政府、青年機構及學校合作，為青少年提供更多元化的交流機會。

項目多元化 包括赴海南直擊火箭發射

特色項目包括香港青年聯盟「大國重器LinkUp海南航天火箭研學團」，團員將前往海南文昌航天發射場，近距離直擊火箭發射的震撼時刻，其後會參觀當地文旅景點、例如椰子加工廠、文昌孔廟、海口騎樓老街、島上叢林等。

香港舞蹈總會教育總監陸恩美則構思了「陝西省西安、洛陽–歷史、文化、藝術交流計劃」，挑選了30位舞功紥實的學生，包括演藝學院高年班學生及校際舞蹈金獎的得獎者，準備了六、七套表演項目。他們將分別到訪陝西歌舞大劇院交流，學習漢唐樂舞及陝西鼓舞，又到洛陽參與演出，並學習唐三彩手工製作。

圖為2025年5月15日，「2025百萬青年看祖國交流計劃」舉行啟動禮，部份獲資助項目代表分享其交流計劃的亮點。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片）

訪內蒙古調研邊境管控 另有香港坐帆船到澳門

另一個別開生面的交流項目是香港帆船創業協會的「大灣區青年綠色帆船啟航計劃」，將由香港坐帆船到澳門，然後拜訪海洋運動學會、澳門海事局，及和澳門科技大學的師生交流。該計劃將招募對帆船感興趣的青年團員參與。

為響應國家主席習近平鼓勵調研邊境管控和邊防部隊建設，香港青聯學生交流網絡舉辦「香港青年內蒙古衞國戍邊研習團」，到訪俄羅斯接壤的內蒙古自治區呼倫貝爾市，希望讓香港青年欣賞大漠草原壯麗景色、透過到訪當地博物館和企業，學習鄂溫克族非物質文化遺產太陽花製作，加深認識邊疆生活文化，國家和歐洲鄰國源遠流長的關係。