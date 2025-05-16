兩消防員涉輪姦醉酒女　控方指首被告有同居女友　為何怕頸留吻痕

兩名時任消防員涉洒店房強姦26歲醉酒女子案，今(16日)在高等法院續審，首被告李浩田接受控方盤問，控方指李作供指事主主動坐在他和次被告中間，惟當時房內有兩張床，兩名被告又均身型健碩，若他們坐在同一床上，理應沒有空間容下女事主X，質疑李虛構情況，李否認。控方質疑為何李拒讓X在其頸留下吻痕，李稱因吻痕要幾天才消失，控方便指，李當時已有同居女友，為何仍會怕，李稱即使女友留吻痕，他也不情願。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

首被告李浩田在高等法院接受控方盤問。(黃浩謙攝)

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

對X的新潮打扮留下深刻印象

首被告李浩田接受辯方盤問時稱，他於1994年在內地出生，其後來港生活，於2015年加入消防隊。李當時與X在同一品牌的不同分店工作，其後他被分派到X的分店幫忙，因X出色的溝通及推銷技巧，以及其成熟新潮的打扮而留下深刻的印象。李指出，他曾和當時的店長提起X，他當時不知道該店長就是X的男朋友，他與X此後無聯絡，只會偶爾讚好X的動態。

李稱在服裝店工作時已覺X好正

控方引用李與X的IG對話紀錄指出，在2021年8月4日，被告回覆X的帖文指：「仲以為你去左外國。」X回覆：「Who are you?」X在對話提及她正在咖啡店工作，李提出要到X工作的地方飲咖啡，及後更指出以前在服裝店兼職時，已覺得X「好正」，更邀約X一起吃飯或飲東西。李又稱，因其正職每月只需要上班約9天，故他在休假時會兼職送貨，亦有把他兼職時的照片發送給X。

李曾稱被困求X收留

其後某一天，李在凌晨時分發送照片給X，並聲稱自己和朋友因下大雨被困，X則回覆指：「你哋一齊瞓啦！」李則再回覆：「我唔制 ，你收留我就得。」X則指出李可以與X父同睡，李回應說：「唔制，你Daddy制唔制先？」及後李再稱他在附近酒店過夜，並對X說：「你下次真係要收留我。」

控方質疑X擠不上已坐了兩名被告的床

控方質疑，兩名被告身型健碩，房內有兩張床，為何要擠左同一張床上休息。李解釋，因為他們當時正在玩遊戲，氣氛亦相當融洽，故他不會選擇與陳分床坐。控方續指出，李曾向X指出他有80公斤重，床上已若已坐了兩個被告，理應已無剩下多少位置，惟李指出，他當時只有70多公斤，80公斤是他取笑自己的說法。

指兩被告見X酒醉乘人之危

控方續指出，李事前沒有見到陳與X打情罵俏，為何在陳摸X的大腿時，李完全沒有阻止。李解釋，因為X當時清醒，亦沒有對他表達不滿。控方指，李沒有阻止是因為這部分的供詞是李虛構的，事實X當時已酩酊大醉，才會被兩位被告乘人之危，李早前作供指X主動坐在二人之間，是為了合理化之後的故事，李稱他作供全部都是事實。

李稱X的舉動令他有心跳的感覺

控方續指，李曾指出有親吻X，卻聲稱沒有計劃與X發展，李當時的行動是否純屬情慾上的行為，李解釋，是因為氣氛影響。控方稱，當時燈火通明，還在次被告在場，雙方亦沒有情話濃濃，何來氣氛？李稱，當時其實感到驚訝，X的舉動亦令他有心跳的感覺。

控方指李當時已有同居女友

控方又指，李供稱他拒絕X在其身上留下吻痕，李解釋因吻痕會在身上停留數天，怕被其他人看見。控方質疑，李作為成年男性，亦有同居女友，身上有吻痕亦不足為奇，李稱，即使是同居女友在其身上留下吻痕，他亦不情願。

案件編號：HCCC230/2024