慢性疾病共治計劃｜1.7萬人參加　1.1萬人獲評估　揪出三成患者

醫務衞生局去年11月推出慢性疾病共同治理先導計劃，截至本月16日，逾17,300人參加計劃並獲配對家庭醫生，當中11,000多人已由家庭醫生評估，近半完成篩查，有超過三成被診斷為血糖偏高，患糖尿病或高血壓，需進一步跟進或治療。政府指出，今年首季開始，合資格市民可透過家庭醫生邀請，直接在診所登記參加。



醫務衞生局去年11月推出慢性疾病共同治理先導計劃，截至本月16日，逾17,300人參加計劃並獲配對家庭醫生。（政府新聞網）

政府推出慢性疾病共同治理先導計劃，資助45歲或以上、沒有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，配對家庭醫生接受篩查和跟進。

在慢病共治計劃下，參加者獲配對家庭醫生，政府會為篩查診症、藥物、化驗、護士診所和專職醫療服務的部分費用提供資助，參加者只需承擔一定共付額。目前約500名家庭醫生參與計劃，當中逾七成所釐定的共付額為政府建議的150元或以下。

三成被診斷為血糖偏高，患糖尿病或高血壓

根據醫衞局的資料，約四成糖尿病或高血壓患者，並未意識到自己已患上相關慢性疾病。參與計劃的家庭醫生林永和指，45歲是理想篩查年齡，希望合資格市民盡早接受篩查，「糖尿病和高血壓是隱形殺手，早期沒有病徵，但或會逐漸引發心臟病、中風、腎衰竭、眼睛出現病變、性功能或腦退化等。」

醫衞局指出，截至本月16日，逾17,300人參加慢病共治計劃並獲配對家庭醫生，當中11,000多人已由家庭醫生評估，近半完成篩查。在完成篩查人士中，超過三成被診斷為血糖偏高，患糖尿病或高血壓，需進一步跟進或治療。

醫衞局表示，今年首季開始，合資格市民除可到地區康健中心或地區康健站登記參加計劃，也可透過家庭醫生邀請，直接在診所登記參加，詳情適時公布。