國安附例審議｜鄧炳強：禁地完全無阻市民生活　路過打卡無問題

立法會相關小組委員會今午（15日）繼續就《維護國家安全條例》兩項附屬法例附屬條例進行逐條審議，最後花逾5小時完成審議。律政司司長林定國會見記者時表示，附屬法例參考香港已有的法例條文，完全符合《基本法》、《國安法》及《維護國家安全條例》所保障的人權自由。



保安局局長鄧炳強指，國家安全工作需一直完善，當局會適時審視條例。他強調禁地範圍不涉及私人民居及商業地方，不會對周邊社區帶來任何影響，例如路過打卡沒有問題，惟長期拍攝門窗及使用長鏡頭等，警務人員則有權要求離開。



完全唔會影響一般市民嘅生活，亦都唔會影響任何其他機構同組織正常運作。 保安局局長鄧炳強

律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強出席審議維護國安附屬條例小組委員會會議。（盧翊銘攝）

律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強出席審議維護國安附屬條例小組委員會會議。（盧翊銘攝）

林定國︰附屬法例完全符合《基本法》等所保障的人權自由

律政司司長林定國在完成審議後，形容是充分顯示行政及立法各施其職，履行完善國家安全體制的憲制責任。他重申不論是法理及實際上，都必須盡快完成立法過程，附屬法例在周二（13日）列憲後已立即生效，認為盡早完成審議可確保法例的確定性。

林定國表示，附屬法例參考香港已有的法例條文，完全符合《基本法》、《國安法》及《維護國家安全條例》所保障的人權自由。

律政司司長林定國表示，附屬法例完全符合《基本法》、《國安法》及《維護國家安全條例》所保障的人權自由。（盧翊銘攝）

六地點被列為「禁地」 鄧炳強︰完全唔會影響一般市民嘅生活

根據禁地宣布令，本港總共有6個地點被列為「禁地」。保安局局長鄧炳強表示，附屬法例訂明具體程序及執行細則，沒有賦予國安公署任何新權力，政府也沒有新的責任。

至於禁地範圍不涉及私人民居及商業地方，不會對周邊社區帶來任何影響。「完全唔會影響一般市民嘅生活，亦都唔會影響任何其他機構同組織正常運作。」

鄧炳強強調，若有需要會繼續完善相關法例。（盧翊銘攝）

國家安全工作需一直完善 當局會適時審視條例

鄧炳強又指，全球地緣政治正動蕩升溫，國家安全風險可能會突如其來。「正如較早前美國中央情報局對我哋國家宣傳招募叛國者，因此我哋特區政府必須居安思危，早一日得一日及早制定全面維護國家安全措施。」

鄧炳強強調，國家安全工作需要一直完善及維護，因此會適時審視，若有需要會繼續完善相關法例。

駐港國安公署大角咀海帆道未來總部地盤外，貼上藍底白字告示，寫上「禁地、禁止擅入」字句。（香港01記者攝）

何謂「有意圖」？長期拍攝門窗、使用長鏡頭

對於市民有關「禁地」的疑慮，鄧炳強解釋，《維護國家安全條例45條》已列明，警務人員為了維護國家安全，在禁地範圍內要求人們離開。

「我舉個好實際嘅例子，有啲人喺度影相，當然普通市民行過打卡影相，我睇唔到問題，因為冇任何意圖。但係唔係喎，你長期影住門口有咩人出入，長鏡頭影住公署嘅窗門，可能導致有人擔憂係咪影人工作，咁嘅情況下，我哋警務人員必須根據法例，根據國家安全情況同埋當時現場判斷，決定係咪邀請嗰啲人離開。」