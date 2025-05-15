國安附例審議｜鄧炳強：禁地完全無阻市民生活 路過打卡無問題
立法會相關小組委員會今午（15日）繼續就《維護國家安全條例》兩項附屬法例附屬條例進行逐條審議，最後花逾5小時完成審議。律政司司長林定國會見記者時表示，附屬法例參考香港已有的法例條文，完全符合《基本法》、《國安法》及《維護國家安全條例》所保障的人權自由。
保安局局長鄧炳強指，國家安全工作需一直完善，當局會適時審視條例。他強調禁地範圍不涉及私人民居及商業地方，不會對周邊社區帶來任何影響，例如路過打卡沒有問題，惟長期拍攝門窗及使用長鏡頭等，警務人員則有權要求離開。
完全唔會影響一般市民嘅生活，亦都唔會影響任何其他機構同組織正常運作。
林定國︰附屬法例完全符合《基本法》等所保障的人權自由
律政司司長林定國在完成審議後，形容是充分顯示行政及立法各施其職，履行完善國家安全體制的憲制責任。他重申不論是法理及實際上，都必須盡快完成立法過程，附屬法例在周二（13日）列憲後已立即生效，認為盡早完成審議可確保法例的確定性。
林定國表示，附屬法例參考香港已有的法例條文，完全符合《基本法》、《國安法》及《維護國家安全條例》所保障的人權自由。
六地點被列為「禁地」 鄧炳強︰完全唔會影響一般市民嘅生活
根據禁地宣布令，本港總共有6個地點被列為「禁地」。保安局局長鄧炳強表示，附屬法例訂明具體程序及執行細則，沒有賦予國安公署任何新權力，政府也沒有新的責任。
至於禁地範圍不涉及私人民居及商業地方，不會對周邊社區帶來任何影響。「完全唔會影響一般市民嘅生活，亦都唔會影響任何其他機構同組織正常運作。」
國家安全工作需一直完善 當局會適時審視條例
鄧炳強又指，全球地緣政治正動蕩升溫，國家安全風險可能會突如其來。「正如較早前美國中央情報局對我哋國家宣傳招募叛國者，因此我哋特區政府必須居安思危，早一日得一日及早制定全面維護國家安全措施。」
鄧炳強強調，國家安全工作需要一直完善及維護，因此會適時審視，若有需要會繼續完善相關法例。
何謂「有意圖」？長期拍攝門窗、使用長鏡頭
對於市民有關「禁地」的疑慮，鄧炳強解釋，《維護國家安全條例45條》已列明，警務人員為了維護國家安全，在禁地範圍內要求人們離開。
「我舉個好實際嘅例子，有啲人喺度影相，當然普通市民行過打卡影相，我睇唔到問題，因為冇任何意圖。但係唔係喎，你長期影住門口有咩人出入，長鏡頭影住公署嘅窗門，可能導致有人擔憂係咪影人工作，咁嘅情況下，我哋警務人員必須根據法例，根據國家安全情況同埋當時現場判斷，決定係咪邀請嗰啲人離開。」