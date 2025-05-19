主婦為16月大兒子按摩被夫叫停　覺被責罵感沮喪　認燒炭誤殺子

中年主婦誕下兒子後稱覺壓力極大，其子因身體問題每天需要按摩頭部，兒子被按時會哭泣及大叫，有次丈夫叫她停手，她停手並一言不發，翌日與16個月大兒子一同燒炭欲同歸於盡，惟兒子過身，她卻獲救。主婦稱遭丈夫責備後感沮喪，又稱一年前已有自殺念頭。精神科醫生認為主婦患重度抑鬱症，其病情影響其判斷能力。主婦今(19日)在高等法院承認誤殺罪，法官把判刑押後至6月17日，待索取被告的精神和背景報告。



女被告譚慧敏，45歲，家庭主婦。她原被控1項謀殺罪，基於「減責精神失常」而承認1項誤殺罪，獲控方接納。控罪指，她於2022年5月28日誤殺16個月大男嬰許偉南(譯音)。

女被告譚慧敏在高等法院承認誤殺16個月大兒子。(黃浩謙攝)

男嬰患有輕微頭骨問題

案情指，被告和許姓丈夫於2019年結婚，並於兩年後誔下男嬰，一家居於元朗水邊圍邨康水樓一單位。兒子出生後，被診斷患有輕微頭骨問題，醫生建議要接受物理治療，和家人每天替男嬰按摩膞頭10分鐘。兒子被按摩時常會尖叫和哭泣。

兒子哭泣丈夫曾叫被告停手

至2022年5月27日晚上，被告為兒子按摩時，兒子哭泣，丈夫著被告停手。被告停手後，不發一言，把兒子帶回睡房。翌日早上，丈夫如常上班。惟他晚上返家後，發現睡房內擺有一盤已燒的炭，睡房和客廳之間的門被膠紙和毛毯封著，被告和男嬰則躺在床上。此外，丈夫亦在房內發現一封遺書，被告在遺書內為自己的自私行為道歉，又指替兒子按摩，但兒子不喜歡被按，丈夫亦因此責罵她，她感到沮喪。

丈夫立即拿走炭爐並報警，救護員到場時，兒子已沒有呼吸和脈搏，被告則仍有呼吸。兩人都被送至博愛醫院搶救，兒子搶救無效，宣告不治，死因為一氧化碳中毒。

被告稱一年前已有自殺念頭

被告被送院時不省人事，其後獲救。被告被捕後，在警誡下指在家中不開心，所以犯案。她透露，她1年前已萌生自殺念頭，並指丈夫對她欠佳。她舉例指，和丈夫曾因錢銀問題口角，丈夫拉她離開睡房並按在椅子。此外，兩人曾就是否離婚和兒子撫養權問題爭吵，丈夫捉著她的手，又試圖從她的手中奪過男嬰。

用針筒餵兒子喝含安眠藥的水

此外，案發前一晚她因按摩兒子而遭丈夫責罵後，決定和兒子一同自殺。她於案發日早上磨碎四粒安眠藥，再混入水中，以針筒餵兒子飲用：她則自行服食8粒安眠藥，繼而燒炭。

壓力來源包括夫欠卡數3至4萬

被告被還押青山醫院期間，向精神科醫生透露其壓力來源。除了和丈夫的關係變差，其丈夫拖欠信用卡數3至4萬元，以及兒子的健康問題亦令她感到壓力。精神科醫生認為，被告患有重度抑鬱症，其情況屬於嚴重，症狀包括情緒低落和有自殺念頭。因患有重度抑鬱症，令被告精神失常，嚴重削弱其判斷理力。

案件編號：HCCC341/2024