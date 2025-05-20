520情人節｜52對內地情侶閨密購過萬元套票　於迪士尼包早場慶祝

【520／網絡情人節／迪士尼／攜程】今天是5月20日，「520」的普通話諧音是「我愛你」。香港迪士尼樂園樂園與攜程集團合作，推出「520浪漫慶典」套餐，最便宜的二人兩日一夜套餐索價14,777元人民幣。樂園為52對情侶、閨密、親子等內地旅客特別包早場，讓他們穿着輕禮服，無須跟其他旅客「爭位」，就能在迪士尼城堡感受童話般的體驗。



來自上海的張小姐首次和男朋友到訪香港慶祝首個「520」，她表示套餐包括機票、酒店、酒等，花費逾萬人民幣非常值回票價，形容一圓她「童年公主情意結」。來自深圳的情侶則指，平日城堡人頭湧湧，讚好提早入園拍照的安排，又認為與另一半「一齊洗（錢）一齊開心先至最緊要」。



攜程集團指這批旅客主要來自北京、上海及大灣區等地的一線城市，具消費能力且對迪士尼感興趣，因此針對這批客群推出偏高端的旅遊套餐。至於內地旅客近年流行「特種兵」的旅行模式，攜程認為他們在平台上亦能找到合適的旅遊產品。



香港迪士尼樂園今日（20日）與攜程集團合作，推出「520浪漫慶典活動」。（許湖洪攝）

「520浪漫慶典活動」包括城堡包場、主題晚宴等。（許湖洪攝）

多對情侶在城堡門前合照留念。（許湖洪攝）

52對情侶走進城堡 沉浸式慶祝520

香港迪士尼樂園與攜程集團合作，在今月19至20日推出「520奇妙愛旅套餐」。52對身穿輕禮服的情侶、好朋友及親子等，在迪士尼卡通人物米奇老鼠和米妮老鼠的祝福下走進城堡，「沉浸式」慶祝520，向彼此表達愛意。參加者大部分都是內地旅客，透過攜程網站預約參加。

「520」兩日一夜二人特別套餐分三款，分為14,777元、15,777、16,777元人民幣。套餐包含專屬定制童話主題晚宴、入住迪士尼樂園酒店、迪士尼門票和半自助晚餐等，價錢視乎酒店房的規格。參加活動的52對旅客主要是25至35歲，九成來自內地一線城市，包括大灣區、北京、上海等地。

參加者除了情侶，亦有好朋友一同體驗，表達愛意。（許湖洪攝）

上海女生：一圓童年公主情意結

來自上海的張小姐和男朋友談戀愛半年，來港慶祝兩人首個「520」。她說以往「520」通常和另一半吃飯，久而久之感到無聊。今次套餐包括機票、酒店和樂園門票等，只需花萬多元便獲得一站式服務，不少細節上亦有驚喜，能夠一圓她的「童年公主情意結」，非常值回票價。

男朋友陳先生笑言「女孩子都喜歡這些」，認為套票安排非常方便，加上迪士尼的人物營造的體驗都令他印象深刻，物有所值。兩人又表示計劃在香港消費近2萬元。

來自上海的張小姐首次和男友來港，認為這次行程非常值回票價。（王海圖攝）

深圳情侶大讚「好抵」：一齊洗錢一齊開心！

住在深圳福田的Isabella和West平日一有空便來香港，這次她們來港3日2夜，認為套餐「好抵」。她們說平時迪士尼人很多，這天包早場可以穿着禮服拍照及慶祝很方便。兩人又表示即使套餐再貴，在特別的日子「梗係有特殊嘅過法」，「一齊洗（錢）一齊開心先至最緊要」。

住在深圳福田的Isabella和West今次來港三日兩日，直指這次「package好抵」。（許湖洪攝）

住在深圳福田的Isabella和West今次來港三日兩日，直指這次「package好抵」。（許湖洪攝）

這次520特別套餐有三款，兩日一夜最平的二人套餐由14777起。（攜程網站截圖）

攜程：套餐偏高端 望吸引具消費力旅客

攜程集團指活動由新春開始籌備，4月初正式開售，一個月內接獲52組人報名，包括情侶、親子和閨蜜等。攜程集團大客戶營銷經理侯欣潔指，香港在地理上是非常重要的旅遊區、發展潛力大，希望透過套餐吸引渴望有「儀式感」的消費者。

不少內地旅客近期改以「特種兵」等形式訪港旅遊，侯欣潔認為現時旅遊模式轉變，消費者的需求及檔次非常廣泛，稱「100個人有100個需求」。集團考慮到旅客消費能力及需求，這次推出偏高端的產品，服務對迪士尼感興趣、具消費力的旅客。至於屬「特種兵」模式的旅客，在平台上亦能找到適合的旅遊產品。